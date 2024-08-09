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Росіян "покришили" на лівобережжі Дніпра: в ОСУВ "Таврія" потішили втратами ворога

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 18:24
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Війська РФ продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Херсонщині й зазнають знчних втрат, розповів Дмитро Лиховій.
Росіян 'покришили' на лівобережжі Дніпра: в ОСУВ 'Таврія' потішили втратами ворога
ЗСУ знищили 5 човнів окупантів / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 1 окремий батальйон морської піхоти

Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра. Під час безуспішних штурмів ворог зазнає значних втрат серед особового складу та техніки. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо".

"Час від часу росіяни намагаються атакувати наші плацдарми на лівобережжі Дніпра, північніше села Кринки. Але, з огляду на характер місцевості по-перше, ворог не має успіху. По-друге, їм дуже складно там здобути наші вогневі позиції й спостережники. Тому що там протоки, й ворогу доводиться форсувати водні перешкоди. Зокрема, це обертається значними втратами для їхніх човнів. Наприклад, вчора росіяни втратили 5 човнів. При тому, що бойових зіткнень не відбувалося", - зазначив речник.

За його словами, на Запоріжжі росіяни атакують позиції Сил оборони переважно малими піхотними групами, не використовуючи бронетехніку. Проте окупанти активно використовують артилерію й інші засоби ураження.

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"Тому час від часу позиції руйнуються й наші військові змінюють позиції. За вчорашню добу загальні втрати російських окупантів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" становили 75 осіб. З них 40 убитими, 34 пораненими й один полонений", - розповів Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Вихід ЗСУ з Кринок - новини за темою

Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавити" лінію фронту на багатьох напрямках, через що українські військові змушені були відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Морська піхота повідомила, що більшість позицій в Кринках були зруйновані внаслідок інтенсивного ворожого вогню. Однак українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра та завдавати російським військам значних втрат.

Крім цього, військовий аналітик Роман Погорілий зазначив, що є ймовірність, що окупанти спробують просунутися на правий берег Дніпра.

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, Придніпровський напрямок залишається найгарячішим. Там щодня відбуваються ворожі штурми, хоча їх інтенсивність зменшилася до трьох-чотирьох спроб на добу.

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