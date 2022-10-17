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Генерал Романенко розповів, чи звільнять Херсон до кінця тижня

17 жовтня 2022, 18:19

Форсувати Херсон лише тому, що дуже хочеться, ЗСУ не буде, адже Україна дуже цінує життя своїх солдатів.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
ЗСУ планомірно б'ють по командних пунктах окупантів / Telegram Ермак, Суспільне

Збройні сили України успішно контрнаступають на Херсонському напрямку. За прогнозами аналітиків Financial Times, цього тижня українські захисники можуть повністю повернути Херсон під контроль України. Однак екс-заступник начальника Генштабу генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає такий прогноз оптимістичним, адже більш раціональною тактикою є примус ворога до втечі. Про це він заявив в інтерв'ю Оbozrevatel.

"Прогноз оптимістичний. Безумовно, нам хотілося б якнайшвидше звільнити Херсон. Окупанти вже готуються до втечі. Але ми поступово продовжуємо знижувати потенціал цього угруповання. Форсувати Херсон лише тому, що дуже хочеться, ми не будемо. Ми дуже цінуємо своїх солдатів", - зазначив Романенко.

За його словами, українська розвідка проводить роботу з виявлення вузьких місць в обороні. Водночас ЗСУ планомірно руйнують систему управління окупантів, б'ють по командних пунктах і знищують їхнє логістичне забезпечення.

"Росіяни доходять до стану, коли самі починають забиратися. Нам це вигідно, тому що їхній артилерійський потенціал є досить великим. Але якщо снарядів немає, стріляти нема чим, якщо мости розбиті, якщо переправ немає, то противник просто змушений відступати. Звільнити Херсон за тиждень? Дай бог. Але я за реалістичний раціональний підхід, за збереження наших солдатів", - пояснив генерал-лейтенант.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

Більше новин про успіхи ЗСУ на Херсонщині:

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