РФ готує новий наступ: у НАТО попередили про перегрупування окупантів

РФ за останні місяці мобілізувала близько 200 тисяч окупантів, нагадав Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг не виключає нового наступу РФ / УНІАН, Telegram

Дії кремлівського режиму свідчать про плани Росії відновити наступ на Україну, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Заяви РФ про переговори є лише спробою виграти час на підготовку нової атаки, пише він у матеріалі на Financial Times.

"Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили і спробувати відновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував РФ почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але Москва різко відкинула цю пропозицію. Це Путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він дійсно хоче миру", - зазначив генсек НАТО.

При цьому він нагадав про те, що РФ за останні місяці мобілізувала близько 200 тисяч окупантів, паралельно Москва намагається домовитися про зброю і боєприпаси з іншими авторитарними союзниками, насамперед з Іраном.

"Але варто пам'ятати, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з тим, що відбувається на полі бою. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла втриматися як суверенна, незалежна європейська держава. Якщо Путін візьме гору в Україні, це буде сигналом для Росії та інших авторитарних режимів, що вони можуть отримати бажане силою. Це буде катастрофою для України. І це також зробить весь світ більш небезпечним і всіх нас - більш вразливими. Тому в наших власних інтересах безпеки - зберігати підтримку для України цієї зими, і стільки, скільки буде потрібно", - додав Столтенберг.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Раніше Столтенберг заявив про те, що Росія намагається "заморозити, як мінімум, на короткий час" ситуацію, що склалася на театрі військових дій війни проти України.

На його думку, окупанти планують тим самим відновити свої сили і почати новий наступ навесні наступного року.

Читайте більше: