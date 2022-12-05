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Поразки РФ на полі бою і ракети по інфраструктурі: у США заявили, що Путін не хоче перемовин

5 грудня 2022, 07:41

Глава Кремля Володимир Путін всіляко сприяє ескалації війни проти України і завдає шкоди мирному населенню країни, сказав Ентоні Блінкен.

Путін, Україна
Путін не може досягти своїх цілей на полі бою в Україні - Блінкен / Колаж Кремль, УНІАН

Керівник країни-агресора Росії Володимир Путін не показує, що він зацікавлений у запуску мирних перемовин щодо завершення війни проти України. Навпаки, його дії спрямовані на ескалацію і завдають шкоди мирним українцям. Москва програє на полі бою і б'є по українській енергетичній інфраструктурі, перемикаючи свій гнів на цивільних осіб. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

В інтерв'ю CBS він розповів про те, що дії Росії на війні проти України не вказують на її готовність вести перемовини.

"У дипломатії завжди є цінність, якщо сторони, про які йде мова, і в даному випадку Росія, дійсно зацікавлені в конструктивній дипломатії. А те, що ми бачили, принаймні останнім часом, прямо протилежне", - зазначив Блінкен.

Американський чиновник нагадав, що навіть під час саміту G20, на якому виступав Зеленський, війська РФ завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Москва визнає поразки на полі бою, але не може піти назад і перемикає свій гнів на цивільне населення.

"Путін не може показати ефективність на полі бою, тому, по суті, він направляє свій гнів і вогонь на українських мирних жителів, які атакують енергетичну інфраструктуру, намагаються вимкнути світло, вимкнути опалення, вимкнути електрику. Ось що відбувається", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не збирається вести пееремовини з Росією. Причина - Москві потрібен не реальний діалог, а пауза на фронті, щоб згодом піти в новий наступ. Тому Києву продовжить звільняти свої території військовим шляхом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ЗСУ будуть контрнаступати і взимку.

Не можна допустити, щоб західний світ втомився від війни. Інакше агресор Росія цим скористається і продовжить просувати перемовини на своїх умовах.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков вважає, що перемовини Росії і України зараз провести неможливо.

Він звинуватив Київ у нібито небажанні говорити з Москвою. Про справжні цілі "перемовин" Пєсков так і не сказав.

Дивіться відео ТСН - Байден не виключив перемовин з Путіним

Інші новини:

Володимир Путін Ентоні Блінкен війна Росії та України мирні переговори з Росією
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