У Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів: подробиці нічного удару по Криму

Рано вранці 5 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Під ударом опинився морський нафтовий термінал. Його атакували два безпілотники.
Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, нафтобазу у Феодосії атакували два дрони-камікадзе літакового типу.
За попередніми даними, один БПЛА здетонував у повітрі – на територію нафтобази впали лише улами. Другий безпілотник впав за сімдесят метрів від одного з резервуарів з паливом.
Тим часом російські окупанти намагалися збити БПЛА за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".
Морський нафтовий термінал розташований в північно-східній частині Феодосії. На території підприємства знаходиться близько 30 резервуарів для палива. Також там є залізничні колії, які дозволяють російським окупантам оперативно переміщати паливно-мастильні матеріали по всій території Криму.
Як повідомляв Главред, в ніч на 5 грудня в тимчасово окупованому Криму було голосно - жителі півострова повідомляли про звуки вибухів, прольоти ракет і роботу ППО. Керченський міст був закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло. Вибухи було чути в Керчі, Феодосії, Старому Криму.
У Міноборони РФ повідомляли, що засоби ППО РФ вночі нібито знищили 22 українських безпілотника і ще 13 були перехоплені над Азовським морем та Кримом.
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