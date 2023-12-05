У Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів: подробиці нічного удару по Криму

Один БПЛА здетонував у повітрі - на територію нафтобази впали лише уламки. Другий безпілотник впав в 70-ти метрах від одного з резервуарів з паливом.

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Минулої ночі дрони атакували окупований Крим / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

Рано вранці 5 грудня в тимчасово окупованій Феодосії у Криму пролунали потужні вибухи. Під ударом опинився морський нафтовий термінал. Його атакували два безпілотники.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, нафтобазу у Феодосії атакували два дрони-камікадзе літакового типу.

За попередніми даними, один БПЛА здетонував у повітрі – на територію нафтобази впали лише улами. Другий безпілотник впав за сімдесят метрів від одного з резервуарів з паливом.

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Тим часом російські окупанти намагалися збити БПЛА за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Морський нафтовий термінал розташований в північно-східній частині Феодосії. На території підприємства знаходиться близько 30 резервуарів для палива. Також там є залізничні колії, які дозволяють російським окупантам оперативно переміщати паливно-мастильні матеріали по всій території Криму.

Феодосія з висоти пташиного польоту / Фото: Google map

Як повідомляв Главред, в ніч на 5 грудня в тимчасово окупованому Криму було голосно - жителі півострова повідомляли про звуки вибухів, прольоти ракет і роботу ППО. Керченський міст був закритий. Крім того, в деяких районах зникло світло. Вибухи було чути в Керчі, Феодосії, Старому Криму.

У Міноборони РФ повідомляли, що засоби ППО РФ вночі нібито знищили 22 українських безпілотника і ще 13 були перехоплені над Азовським морем та Кримом.

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