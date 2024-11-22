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РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

Руслана Заклінська
22 листопада 2024, 22:43
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Росія зібрала близько 46 тисяч військових для наступу на Харківщину та 23 тисячі для атаки на Сумщину.
РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога
Сил оборони зірвали план ворога щодо наступу на Суми та Харків / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Росія планувала піти у наступ на Харків і Суми з 1 по 15 червня
  • Ворог зосередив понад 60 тисяч військових біля кордону
  • Сили оборони зірвали план ворога

Російські війська готували наступ на Харків та Суми у червні 2024 року. Дії Сил оборони зірвали план ворога щодо повної окупації областей. Про це пише NV з посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ.

За його словами, окупанти завершили підготовку до наступальної операції наприкінці травня. З 1 по 15 червня росіяни планували атакувати на Сумському та Харківському напрямку. Для цього ворог хотів залучити два армійські корпуси та одну армію.

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На Харківському напрямку в районі Бєлгорода РФ зосередила близько 46 тисяч військових, а на Сумському — близько 23 тисяч. За планом, першого удару окупанти мали завдати на Харківщині, за 3-4 дні очікувався наступ на Сумщину з просуванням углиб України.

Основною метою російських окупантів було повне захоплення Харківської та Сумської областей, зокрема й обласні центри. Проте завдяки розвідданим, отриманим Силами оборони, цей наступ вдалося зірвати.

Як зазначає джерело видання, українська розвідка завчасно виявила плани ворога, що дозволило ефективно підготуватися до оборони. Підрозділи ЗСУ перекинули за 10-15 км від державного кордону в Харківській області, а також облаштували оборонні рубежі.

Коли росіяни почали наступ, вони не змогли прорватися навіть через першу лінію оборони. Після невдачі на Харківському напрямку російське командування вирішило зосередити сили на Покровському та Курахівському напрямках.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, армія РФ окупувала село Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області. За даними проекту DeepState, зафіксовано просування ворога біля Торецька, Курахового, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

Також Україна скоротила контрольовану територію в Курській області з понад 1300 до 800 кв. км. Як повідомило джерело в Генштабі ЗСУ, відступ українських сил був вимушеним кроком для збереження особового складу через підтягування РФ додаткових ресурсів. Водночас Курська операція зірвала російський план захоплення Запоріжжя

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили військових із Північної Кореї, переодягнених у російську форму. Також солдатів із КНДР зафіксували на Харківському напрямку та в прикордонних із Україною районах Бєлгородської області РФ.

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Загроза наступу на Харків

Російські окупанти стягували живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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