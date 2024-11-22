Армія РФ окупувала Дальнє і просунулася біля 8 населених пунктів - DeepState

В окупантів є успіхи на Курахівському напрямку в Донецькій області.

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Росіяни окупували Дальнє на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Коротко:

Окупанти захопили Дальнє на Донбасі

У ворога є просування ще біля восьми населених пунктів

Армія РФ окупувала Дальнє на Курахівському напрямку в Донецькій області. Про це в ніч на 22 листопада повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог окупував Дальнє", - йдеться у повідомленні DeepState .

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Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля восьми населених пунктів, а саме - у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього в Донецькій області.

Дальнє на карті deepstatemap

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні за 21 листопада повідомлялося, що загалом від початку доби відбулося 174 бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції ЗСУ поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник п'ять разів атакував позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Луча, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Сили оборони відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривали на момент публікації зведення.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати оборону поблизу Берестків, Солнцевки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боїв завершено, ще десять - тривали.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку ситуація залишається досить складною, адже армія країни-агресора Росії не припиняє постійні штурми українських позицій. Однак навіть у таких умовах ЗСУ досягають успіхів. Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, ЗСУ вдалося просунутися на схід від Покровська в районі населеного пункту Миколаївка.

Російські окупанти активізувалися на схід від Великої Новосілки в Донецькій області.

Російські війська можуть повністю оточити місто Курахове в Донецькій області. Українські військові зможуть утриматися в місті лише кілька тижнів, після чого можуть бути змушені відступити. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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