ЗСУ змушені відступати: у Генштабі розкрили деталі операції на Курщині – ЗМІ

Противник почав підтягувати ресурси і намагатися відновити контроль над Курською областю.

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ЗСУ продовжують операцію в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

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ЗСУ скоротили площу контрольованих територій у Курській області

Курська операція зірвала операцію РФ із захоплення Запоріжжя

Україна скоротила площу територій у Курській області, контрольовану Збройними силами.

Про це виданню Liga.net розповів співрозмовник у командуванні Генерального штабу ЗСУ.

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Зазначається, що максимальна площа територій, які Сили оборони контролювали за час Курської операції, перевищувала 1300 квадратних кілометрів, зараз вони контролюють близько 800 км кв.

За словами джерела в Генштабі ЗСУ, після того як противник почав підтягувати ресурси і намагатися відновити контроль над Курською областю, українські захисники були змушені відступати, щоб зберегти особовий склад.

Також він повідомив, що Курська операція українських сил зірвала російську стратегічну операцію із захоплення Запоріжжя, оскільки окупантам довелося перекидати підрозділи з півдня України.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів. Важкі бої точилися на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС. Сили оборони могли б вирішити питання Курської атомної електростанції, але не стали цього робити, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом у РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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