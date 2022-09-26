Путін хоче закінчити війну до 15 листопада: Жданов пояснив, на що сподівається диктатор

Володимир Путін сподівається, що Україна капітулює, сказав Олег Жданов / Reuters, Главред

Російський диктатор Володимир Путін все ще сподівається, що Україна капітулює і погодиться на умови Кремля. Він нібито вважає, що це може статися до 15 листопада. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, пославшись на джерела.

За словами Жданова, Росія не зможе в найкоротші терміни мобілізувати мільйон людей і відправити їх на фронт. Мобілізація в Росії може тривати і до весни. Тому Путін сподівається, що Україна погодиться на умови окупантів і не стане повертати захоплені території.

"Перші 300 тисяч вони до листопада або до кінця року мобілізують. Хоча Росія чомусь орієнтується на 15 листопада. Є інформація, що нібито до 15 листопада Путін хоче закінчити війну. Але в його розумінні закінчення війни - це коли Україна погодиться на переговори та підпише капітуляцію на умовах РФ. Тобто Україна повинна погодитися з втратою територій, визнати їх російськими і не вступати в НАТО", - сказав Жданов у відеоблозі на Youtube-каналі, опублікованому 25 вересня.

Військовий експерт вважає, що Путін не відмовився від планів захопити всю Україну і може здійснити повторний напад. Це може статися в тому випадку, якщо наша країна не буде повертати вже окуповані населені пункти.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресорки РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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