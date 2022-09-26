Наша перемога у війні проти Росії не стане фіналом - Залужний

Перемога України не завершить війну між країнами - Залужний / Колаж фото УНІАН

Перемога нашої країни в війні проти РФ не завершить бойові дії між державами, йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю Time.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Україна готувалася до ймовірного нападу російських військ у лютому, зокрема, за допомогою військових навчань. Під час тренувань були виявлені "тріщини" в обороні нашої країни. При цьому українські командири не досить серйозно сприймали навчання військових.

"Я цілу годину кричав. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життя не тільки нам, але й нашій країні", - розповів генерал.

Також він додав, що під час підготовки до можливої повномасштабної війни техніка і зброя були переміщені зі своїх баз.

"Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, печемо траву, дивимося телевізор і пишемо в Facebook", - зазначив Залужний.

Як писав Главред, Залужний також заявив, що президент Володимир Зеленський ще в 2019 році погодився, що йому не варто безпосередньо втручатися у військові рішення, оскільки він не знайомий з військовою справою. Валерій Залужний інформував нового главу держави про військові операції та командні структури.

Війна РФ з Україною: що говорять про терміни

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не триватиме роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було жодного бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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