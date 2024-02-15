РФ мститиметься: у ЗСУ українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги

Юрій Ігнат закликає сьогодні особливу увагу приділяти повітряним тривогам.

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Юрій Ігнат попередив про загрозу нових ударів РФ / Міноборони РФ, скрін

Українців закликали особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги в четвер, 15 лютого.

З таким попередженням виступив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що існує ймовірність того, що російські окупанти, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", який напередодні був потоплений унаслідок удару ЗСУ.

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Тому представник ПС закликає сьогодні особливу увагу приділяти повітряним тривогам. Він при цьому нагадав про те, що потоплення БДК є ударом по іміджу країни-агресора. У зв'язку з цим ворог захоче показати, насамперед власному народу, як вони помстилися за втрату судна, завдаючи ударів по Україні, каже співрозмовник.

"Тому не виключені подальші ворожі дії або провокації. Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень і бережіть себе та своїх рідних", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удар по БДК Цезар Куніков

Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки БДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, у четвер рано вранці, 15 лютого, в Києві, Дніпрі, Львові та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи - російські окупанти завдали масованого ракетного удару.

У Львові є влучання, повідомив мер Андрій Садовий. "За попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибило вікна. Інформації про постраждалих поки що немає. Загроза досі актуальна", - написав він.

У Запоріжжі було чути звуки вибухів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, за попередніми даними, є влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена, інформація про інших постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в місті працювала ППО. Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, було знищено. Черговий ракетний удар по Україні був комбінованим. Ракети різного типу заходили на місто за різними напрямками.

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