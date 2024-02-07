Місяць ходив з пораненням і лікував інших: історія одного з "титанів" Кринків

За населений пункт досі тривають інтенсивні бої.

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Дзензель лікував себе та інших / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм "Грифон"

Бойовий медик 501 ОБМП Олександр Дзензель 60 днів тримав безперервну оборону Кринків Херсонської області, де напередодні, 6 лютого, українські захисники встановили наш прапор.

Як повідомляє спільнота підрозділу БПЛА "Грифон" 501 ОБМП у Телеграмі, 6 грудня Дзензель висунувся на лівобережжя Дніпра, де займався евакуацією воїнів - організував стабілізаційний пункт в одному з підвалів.

"Після того, як командир групи та весь сержантський склад був поранений та не міг виконувати далі бойове завдання, Олександр перейняв командування на себе", - йдеться у повідомленні. відео дня

Неодноразово ризикуючи власним життям, Дзензель зумів організувати оборону та зв'язок із пунктами спостереження. По радіозв'язку боєць коригував роботу артилерії, а також роботу FPV пілотів і дронів забезпечення.

В одному з боїв, 30 грудня, військовий самотужки знешкодив двох окупантів, але при цьому сам був поранений в ногу. Від евакуації він відмовився, бо не хотів залишати бойових побратимів та місяць пробув в Кринках з пораненням, яке постійно кровоточило та дошкуляло.

"Він самотужки робив собі перев'язки та надавав допомогу своїм побратимам, які були разом з ним. Також він, не зважаючи на власне поранення, неодноразово брав участь у відбитті ворожих штурмів та в контратаках. Але після того, як ворожа арта розбила позицію, він знову ж таки самотужки знайшов нове укриття для своєї групи та облаштував його і приготував оборону", - діляться побратими Олександра.

І лише 5 лютого його евакуювали на правий берег Кринок.

Прапор над Кринками

У вівторок, 6 лютого, стало відомо, що Сили оборони України підняли український прапор в населеному пункті Кринки на лівому березі Херсонської області.

Однак, незважаючи на це, інтенсивні бої тривають, і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також приділяє велику увагу переправі та правому березі.

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