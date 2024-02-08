Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

Дату нового масштабного ракетного удару по Україні з боку Росії важко спрогнозувати, однак українці мають бути готовими до ймовірних обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодика тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу", - сказав Ігнат.
Він також зазначив, що українці завжди мають бути готовими до ймовірного обстрілу території України із використанням різних типів озброєння.
"Готуватися до цього потрібно завжди, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, скільки і яких засобів нам потрібно і на яких напрямках. Далі потрібно просто посилювати нашу протиповітряну оборону", - додав він.
Масований обстріл України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого російські окупанти вдарили ракетами по Києву, це вже третій такий удар у 2024 році. Сили протиповітряної оборони збили близько 20 ворожих цілей у небі над столицею та областю.
Українські військові зафіксували запуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Начальник СУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що з 5 ракет, які Росія 7 лютого, випустила по Харкову, - 2 північнокорейського виробництва.
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