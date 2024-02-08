Новий масштабний ракетний удар по Україні: Ігнат розповів, коли чекати обстрілу

Речник Повітряних сил ЗС України розповів чи можна вирахувати точну дату наступного ракетного удару Росії по території України.

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Ігнат повідомив, коли варто чекати нового ракетного удару по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Дату нового масштабного ракетного удару по Україні з боку Росії важко спрогнозувати, однак українці мають бути готовими до ймовірних обстрілів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Тут ви подивіться просто за статистикою: якщо на початку грудня вони вдарили, використавши до 20 крилатих ракет, далі ми бачили аж 29-го грудня…там було 158 засобів повітряного нападу, а далі 2-го січня, 8-го січня і зараз. Тобто періодика тут така, що дуже важко здогадатись, коли саме буде атака наступного разу", - сказав Ігнат.

Він також зазначив, що українці завжди мають бути готовими до ймовірного обстрілу території України із використанням різних типів озброєння.

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"Готуватися до цього потрібно завжди, поповнювати наші запаси. Партнери володіють інформацією про те, скільки і яких засобів нам потрібно і на яких напрямках. Далі потрібно просто посилювати нашу протиповітряну оборону", - додав він.

Масований обстріл України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 лютого російські окупанти вдарили ракетами по Києву, це вже третій такий удар у 2024 році. Сили протиповітряної оборони збили близько 20 ворожих цілей у небі над столицею та областю.

Українські військові зафіксували запуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Начальник СУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що з 5 ракет, які Росія 7 лютого, випустила по Харкову, - 2 північнокорейського виробництва.

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