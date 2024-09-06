Бронемашин знищено найбільше: відкрито втрати ЗСУ після боїв в Курській операції

Згідно з підрахунками Naalsio, Україна загалом втратила більше сотні одиниць військової техніки за час боїв у Курській області.

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Озвучено втрати двох сторін на Курщині / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из карт ISW

Після старту Курської операції суспільство набияк цікавлять українські та російській втрати у військовій техніці. Канадський OSINT-аналітик Naalsio заявив, що загальний рахунок 106 проти 71 на користь армії РФ.

Втрати України в Курській області

Станом на 3 вересня, згідно з підрахунками Naalsio, Україна загалом втратила 106 одиниць військової техніки за час боїв у Курській області.

Канадський OSINT-аналітик опублікував такі дані втрати ЗСУ:

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бронемашини – 79 одиниць;

танки — 11 одиниць;

пошкоджено - 11 одиниць;

покинуто - 15 одиниць;

захоплено ворогом - 11 одиниць;

загалом - 69 одиниць української військової техніки;

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Втрати Росії в Курській області

Росія понесла космічні втрати в Курській області. Всього воїни Путіна втратили 71 одиницю військової техніки.

Канадський OSINT-аналітик опублікував такі дані втрати РФ:

транспортних засобів – 27 одиниць;

танків - 15 одиниць;

бронетранспортерів - 8 одиниць;

вертольотів - дві одиниці;

захоплено ЗСУ - 14 одиниць;

загалом - 49 одиниць російської військової техніки;

Загальний рахунок втрат військової техніки під час українського наступу у Курській області Росії становить 71 проти 106 на користь Росії.

Однак важливим моментом є те, що це дані розвідки на основі відкритих джерел, тому втрати з обох сторін можуть бути більшими.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Втрати Росії в війні з Україною - останні новини

Нагадаємо, що голова Пентагону зробив заяву щодо втрат РФ у війні. За його словами, Україні вкотре вдається вистояти у цій агресивній війні. Він наголосив, що понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський також розповів про втрати РФ після операції на Курщині. Країна-агресор РФ втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими за місяць операції ЗСУ в Курській області, заявив президент України.

Вже не таємниця, що втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли. За даними британської розвідки, рівень втрат РФ у війні проти України продовжить залишатись на високому рівні через значну інтенсивність бойових дій.

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