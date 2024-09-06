Бронемашин знищено найбільше: відкрито втрати ЗСУ після боїв в Курській операції

Після старту Курської операції суспільство набияк цікавлять українські та російській втрати у військовій техніці. Канадський OSINT-аналітик Naalsio заявив, що загальний рахунок 106 проти 71 на користь армії РФ.
Втрати України в Курській області
Станом на 3 вересня, згідно з підрахунками Naalsio, Україна загалом втратила 106 одиниць військової техніки за час боїв у Курській області.
Канадський OSINT-аналітик опублікував такі дані втрати ЗСУ:
- бронемашини – 79 одиниць;
- танки — 11 одиниць;
- пошкоджено - 11 одиниць;
- покинуто - 15 одиниць;
- захоплено ворогом - 11 одиниць;
- загалом - 69 одиниць української військової техніки;
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
Втрати Росії в Курській області
Росія понесла космічні втрати в Курській області. Всього воїни Путіна втратили 71 одиницю військової техніки.
Канадський OSINT-аналітик опублікував такі дані втрати РФ:
- транспортних засобів – 27 одиниць;
- танків - 15 одиниць;
- бронетранспортерів - 8 одиниць;
- вертольотів - дві одиниці;
- захоплено ЗСУ - 14 одиниць;
- загалом - 49 одиниць російської військової техніки;
Загальний рахунок втрат військової техніки під час українського наступу у Курській області Росії становить 71 проти 106 на користь Росії.
Однак важливим моментом є те, що це дані розвідки на основі відкритих джерел, тому втрати з обох сторін можуть бути більшими.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Втрати Росії в війні з Україною - останні новини
Нагадаємо, що голова Пентагону зробив заяву щодо втрат РФ у війні. За його словами, Україні вкотре вдається вистояти у цій агресивній війні. Він наголосив, що понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Володимир Зеленський також розповів про втрати РФ після операції на Курщині. Країна-агресор РФ втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими за місяць операції ЗСУ в Курській області, заявив президент України.
Вже не таємниця, що втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли. За даними британської розвідки, рівень втрат РФ у війні проти України продовжить залишатись на високому рівні через значну інтенсивність бойових дій.
Інші новини про Курщину:
- Козир у руках: відомо, як операція на Курщині вплине на результат війни
- Плани по захопленню Донбасу зірвано з тріском: бої на Курщині зламали задум РФ
- Стратегічний програш РФ: відомо, чому Путін заговорив про мир
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред