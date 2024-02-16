Такого не було навіть у Бахмуті: РФ б'є фосфором і десятками КАБів по ЗСУ в Авдіївці

Ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті в критичний момент. Окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій.

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​ Захисники України утримують оборонні позиції в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот

В Авдіївці тривають запеклі бої. У російських окупантів є перевага у ресурсах, які вони кидають у бій. Ситуація в Авдіївці критична, але бійці третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції. Про це розповів пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни залучили до боїв в Авдіївці сили двох регулярних армій. Співвідношення українських захисників і ворога становить 1 до 7.

"Ми утримуємо оборонні позиції. Завдання складне саме через співвідношення (сил, - ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога... У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще, і немає жодного горизонту, що у них щось може закінчитися як у людях, так і в ресурсах", - сказав пресофіцер.

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При цьому окупанти використовують фосфорні боєприпаси і збільшують використання керованих авіабомб - понад 50 штук за добу на такий невеликий утримуваний плацдарм. Після авіабомб прилітають ударні fpv-дрони.

Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті в критичний момент.

"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали в основному людьми, тут же це танкові атаки разом із піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого в Бахмуті під час "вагнерівців" не було", - додав він.

У пресслужбі Третьої штурмової бригади показали кадри з Авдіївського коксохімічного заводу, на який окупанти скидають авіаційні бомби.

"Авдіївка. Коксохімічний завод. По 60 авіаційних бомб - вдень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та атаки противника піхоти. окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн із мазутом. Отруйний смог поширюється по всій території заводу", - ідеться у повідомленні.

Військові проводять паралель з обороною маріупольської "Азовсталі".

"На сьогоднішній день це [Авдіївський коксохім] - новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти супротивнику, ведуть оборону і завдають ворогові рекордних втрат", - додали в пресслужбі.

Дивіться відео - Бої на Авдіївському коксохімі:

Бої за Авдіївку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що станом на 23:00 15 лютого 2024 року "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована". Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Крім того, за його словами, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

У Генштабі ЗСУ вранці 16 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.

Сили оборони минулої доби відбили 28 атак окупантів у районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак - неподалік Первомайського і Невельського Донецької області.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Раніше начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Авдіївка не перебуває в оперативному оточенні. Евакуація та постачання військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати поранених і постачати зброю.

Командир з "Азова" назвав помилку України та пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї та техніки, а те, як вона використовується.

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