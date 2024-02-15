Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Авдіївка Донецької області не в оперативному оточенні. Евакуація та забезпечення військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати аренних і постачати зброю. Про це заявив начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Авдіївка не оточена.
"Звідси головний висновок - Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча можливо про це може сурмити російська пропаганда", - пояснив ситуацію Ліховій.
Також він додав, що війська РФ збільшили кількість штурмових груп і посилили удари авіацією.
"Останні декілька днів є враження, що вся активність ворожої бойової авіації зосереджена не просто на "Таврії", а взагалі на Авдіївському напрямку. Протягом доби було 70 авіаударів, а вчора - 43. Це дуже багато, в рази більше за середньостатистичні показники", - сказав Дмитро Ліховий і наголосив, що росіяни перетворюють Авдіївку на другу Мар'їнку та Бахмут.
Авдіївка може потрапити під контроль РФ - Білий дім
Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що окупанти можуть взяти Авдіївку, оскільки у бійців ЗСУ недостатньо снарядів.
За його словами, тривають дуже інтенсивні бої і навколо Авдіївки. Ситуація критична.
"На жаль, українці повідомляють, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - уточнив чиновник.
Він нагадав, що Конгрес досі не проголосував за фінансування допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Через це США не можуть передати ЗСУ артилерійські снаряди, щоб зірвати російські атаки.
"Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці та починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", - наголосив Джон Кірбі.
Ситуація в Авдіївці
У 3-й Окремій штурмовій бригаді підтвердили своє перебазування до Авдіївки. Ситуація в місті критична. Українським бійцям протистоятимуть орієнтовно 7 бригад російських окупантів.
В Авдіївці українські підрозділи частково відходять на більш вигідні позиції, говорив Дмитро Лиховій. На момент заходу до міста 3-ї ОШБР там не залишилося жодної цілої підготовленої позиції.
Представник 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив, що ЗСУ утримують позиції в Авдіївці. Ситуація дуже важка. Співвідношення сил становить 1 до 7 на користь окупантів.
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