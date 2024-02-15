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Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Андрій Ганчук
15 лютого 2024, 22:19
Евакуація з Авдіївки та забезпечення бійців Сил оборони України справді ускладнені, окупанти агресора РФ посилили штурми, сказав Дмитро Лиховій.

Авдіївка, Солдати
Авдіївка не оточена, ЗСУ ведуть бої з військами РФ - Лиховій / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

Авдіївка Донецької області не в оперативному оточенні. Евакуація та забезпечення військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати аренних і постачати зброю. Про це заявив начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Авдіївка не оточена.

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"Звідси головний висновок - Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча можливо про це може сурмити російська пропаганда", - пояснив ситуацію Ліховій.

Також він додав, що війська РФ збільшили кількість штурмових груп і посилили удари авіацією.

"Останні декілька днів є враження, що вся активність ворожої бойової авіації зосереджена не просто на "Таврії", а взагалі на Авдіївському напрямку. Протягом доби було 70 авіаударів, а вчора - 43. Це дуже багато, в рази більше за середньостатистичні показники", - сказав Дмитро Ліховий і наголосив, що росіяни перетворюють Авдіївку на другу Мар'їнку та Бахмут.

Авдіївка може потрапити під контроль РФ - Білий дім

Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що окупанти можуть взяти Авдіївку, оскільки у бійців ЗСУ недостатньо снарядів.

За його словами, тривають дуже інтенсивні бої і навколо Авдіївки. Ситуація критична.

"На жаль, українці повідомляють, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - уточнив чиновник.

Він нагадав, що Конгрес досі не проголосував за фінансування допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Через це США не можуть передати ЗСУ артилерійські снаряди, щоб зірвати російські атаки.

"Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці та починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", - наголосив Джон Кірбі.

Ситуація в Авдіївці

У 3-й Окремій штурмовій бригаді підтвердили своє перебазування до Авдіївки. Ситуація в місті критична. Українським бійцям протистоятимуть орієнтовно 7 бригад російських окупантів.

В Авдіївці українські підрозділи частково відходять на більш вигідні позиції, говорив Дмитро Лиховій. На момент заходу до міста 3-ї ОШБР там не залишилося жодної цілої підготовленої позиції.

Представник 3-ї Окремої штурмової бригади Олександр Бородін повідомив, що ЗСУ утримують позиції в Авдіївці. Ситуація дуже важка. Співвідношення сил становить 1 до 7 на користь окупантів.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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