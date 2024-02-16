'Просунутись далі': в ISW дали прогноз, що буде у разі захоплення Авдіївки

Сили оборони України побудували гарні оборонні укріплення поблизу населених пунктів навколо Авдіївки.

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Окупанти наступають під Авдіївкою / колаж: Главред: фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у разі потенційного захоплення Авдіївки, окупанти не зможуть швидко просунутися. Війська агресора зазнали дуже великих втрат і для захоплення нових територій, їм потрібен тривалий період відновлення.

У документі ISW нагадали, що росіяни почали локальну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року і лише нещодавно почали тактично просуватися через населений пункт після кількох місяців піхотних штурмів і хвиль масових механізованих атак з величезними втратами техніки й особового складу.

В ISW також зазначають, що Сили оборони України побудували гарні оборонні укріплення поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, які російські війська також намагаються захопити, зокрема на захід та північ від міста.

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Найближчі відносно великі населені пункти в цьому районі розташовані щонайменше за 30 кілометрів на захід від Авдіївки. Російські війська не демонструють готовність реалізувати швидке механізоване просування вперед і окупувати ці міста й села у найближчій чи навіть середньостроковій перспективі.

"Російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки на захоплення Авдіївки, тож їм, ймовірно, буде потрібен тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі", - йдеться у звіті.

З огляду на ці фактори, в ISW припускають, що у випадку захоплення Авдіївки, російські війська навряд чи зможуть швидко просунутися далі. Натомість потенційне захоплення міста, щонайбільше, створить умови для подальших обмежених тактичних переваг.

Ситуація на фронті: наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, що екс-командир "Айдару" Євген Дикий заявив, що доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин. Він зазначив, що допоки працює дорога, там можна воювати, адже туди їде боєкомплект, а з міста евакуюють поранених.

Противник застосовує від Авдіївкою також механізовані війська, танки та артилерію. Командир 47-ї ОМБр розкрив ризик захоплення Авдіївки окупантами. Росіяни намагаються лізти різними диверсійними групами, підрозділами зі складу "Шторм Z", "Шторм V".

Речник 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів. Українські захисники утримують позиції в місті, незважаючи на складність, повідомив Олександр Бородін. Ситуація дуже важка, росіяни постійно наступають.

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