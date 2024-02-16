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Що відбувається біля Авдіївки та на лівобережжі Херсонщини: у Генштабі розкрили деталі

Андрій Ганчук
16 лютого 2024, 09:40
Бійці сил оборони України відбивають атаки окупантів агресора Росії і стримують ворога на Авдіївському напрямку, розповіли в Генеральному штабі.
Авдіївка, ЗСУ
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку - Генштаб / Колаж: Главред, фото: DeepState, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку Донецької області, бійці ЗСУ відбивають атаки. На лівому березі Дніпра в Херсонській області українські військові продовжують утримувати свої позиції. Про це заявили в Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що росіяни минулої доби завдали 34 ракетних і 85 авіаударів, здійснили 114 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

Авдіївський напрямок

Українські військові стримують окупантів на Авдіївському напрямку. Противник намагається оточити Авдіївку.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", - розповіли в штабі.

Херсонський напрямок

На лівобережжі Херсонщини бійці ЗСУ утримують плацдарм і відбивають ворожі штурми. Ворог зазнає серйозних втрат, але не полишає спроб витіснити звідти війська.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Ситуація в Авдіївці

Авдіївка не в оперативному оточенні, сказав представник угруповання Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, ситуація з евакуацією і забезпеченням ЗСУ ускладнилася, проте армія використовує запасну артерію логістики для забезпечення потреб військ.

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Бої точаться у межах міста. ЗСУ використовують усі наявні сили і засоби для відбиття ворожих атак.

Росія в Авдіївці діє так само, як у Бахмуті навесні минулого року, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти можуть створити такі умови, за яких бійці Сил оборони змушені будуть вийти з міста.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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