Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин - екс-командир 'Айдару'

Євген Дикий зауважив, що кількісно жива сила агресора переважає наші Сили оборони набагато.

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В Авдіївці ситуація погіршується / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що ситуація в Авдіївці критична. Якщо у найближчі 48 годин не вдасться відкинути ворога від дороги життя, то Авдіївському гарнізону доведеться відходити.

"Річ у тому, на жаль, ворог там вже перерізав єдину артерію, ту дорогу життя, по якій відбувається вся логістика Авдіївського гарнізону. Якою б потужною фортецею не був Коксохім, але без логістики там триматися неможливо", - наголосив Дикий в ефірі телеканалу "Еспресо".

Євген Дикий наголосив, що допоки працює дорога, там можна воювати, адже туди їде боєкомплект, а з міста евакуюють поранених.

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"Тому я не розкрию ніяких секретів, тут доволі очевидні речі, що туди кинули 3-тю штурмову бригаду, яка готувалася до наступальних штурмових дій саме в умовах міської забудови. Ясно, що їм поставлена задача розблокувати гарнізон в Авдіївці, відкинути противника назад від траси", - вважає колишній командир "Айдару".

На його думку, якщо за короткий проміжок часу вдасться посунути росіян на ті позиції, які ті займали раніше, хоча б на кілометр від траси, тоді можна говорити про нове підкріплення та поновлення оборони.

"Якщо за день-два цього не вдасться зробити, то, я гадаю, що підрозділам, які зараз зайшли як штурмові, буде поставлена задача організувати коридор для виходу нашого гарнізону", - не виключає він ще один сценарій розвитку подій.

Євген Дикий зауважив, що кількісно жива сила агресора переважає наші Сили оборони набагато. До того ж противник перекинув туди підрозділи спецпризначенців, які вміють професійно воювати у контактних боях в міській забудові.

"Тобто нам або вдасться відсунути ворога від траси, або доведеться відходити. Зараз ще йде спроба розблокувати місто. З хорошого можу сказати, що точно не буде історія як з Бахмутом, коли частини, які відступали, мусили одразу окопуватися", - зауважив Євген Дикий. Адже, підкреслив він, друга лінія оборони вже підготовлена завчасно.

Ситуація в Авдіївці: що відомо

Нагадаємо, що Авдіївська оборонна операція триває. У ЗСУ повідомили, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Аналітики ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами. Війська РФ спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт із розворотом.

Речник 3-ї окремої штурмової бригади заявив, що РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів. Українські захисники утримують позиції в місті, незважаючи на складність, повідомив Олександр Бородін. Ситуація дуже важка, росіяни постійно наступають.

У ЗСУ розповіли, що Авдіївка не в оперативному оточенні. Евакуація з Авдіївки та забезпечення бійців Сил оборони України справді ускладнені, окупанти агресора РФ посилили штурми, сказав Дмитро Лиховій. Однак, евакуація та забезпечення військ ускладнилися.

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