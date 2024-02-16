УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Анна Ярославська
16 лютого 2024, 06:44оновлено 16 лютого, 07:36
Авдіївська оборонна операція триває. Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.
Авдіївка, ЗСУ
Авдіївська оборонна операція триває / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована". Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку.

"Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої йдуть у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", - написав він у Telegram.

За словами бригадного генерала, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

відео дня

Крім того, за його словами, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

"Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв", - пише Тарнавський.

"Авдіївська оборонна операція триває. Наші воїни й надалі знищують армію окупанта та перемелюють ресурси й резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", - додав бригадний генерал.

У Генштабі ЗСУ вранці 16 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті
Карта deepstatemap

Бої за Авдіївку

15 лютого стало відомо, що в Авдіївці українські підрозділи частково відходять на більш вигідні позиції. Евакуація та постачання Авдіївки ускладнене, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена заздалегідь.

Як повідомлялося раніше, в Авдіївці ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів. Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.

Нагадаємо, командир з "Азова" назвав помилку України та пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.

Начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Авдіївка не перебуває в оперативному оточенні. Евакуація та постачання військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати аренних і постачати зброю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка новини України війна Росії та України бої за Авдіївку
Реклама

Головне за день

Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин - екс-командир "Айдару"

Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин - екс-командир "Айдару"

08:01 Україна
Військова допомога Україні: Палата представників США не схвалила закон і пішла на канікули

Військова допомога Україні: Палата представників США не схвалила закон і пішла на канікули

07:54 Світ
РФ діє як у Бахмуті: в ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами

РФ діє як у Бахмуті: в ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами

07:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці 22441

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці

Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату 16863

Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату

Вихід ЗСУ з Авдіївки: ситуація в місті різко загострилася – експерт 4269

Вихід ЗСУ з Авдіївки: ситуація в місті різко загострилася – експерт

Досить брехати: терористка Поплавська накинулася на Кіркорова 2868

Досить брехати: терористка Поплавська накинулася на Кіркорова

Останні новини

08:10

Морський бій складається на користь України

08:01

Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин - екс-командир "Айдару"

07:54

Військова допомога Україні: Палата представників США не схвалила закон і пішла на канікули

07:35

Лише геній за 12 секунд здогадається, яка тварина на малюнку: загадка з "родзинкою"

07:22

РФ діє як у Бахмуті: в ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"
06:44

Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

06:10

Чи здатен Трамп здати Україну?Погляд

05:50

Головоломка для тих, у кого зір, як у справжньої сови: треба знайти друкарську помилку

05:30

З 13 ВДК залишилося 8: наслідки ударів ЗСУ по флоту Росії в Чорному морі

Реклама
04:48

Як вивести плями з білих кросівок: 5 засобів, які врятують взуття

04:15

"Мене вже посадили": Олексія Паніна заарештували в РФ

03:45

РЕБ тут ні при чому: військовий сказав, чому українські дрони не долітають вглиб РФ

03:17

Чого бояться колорадські жуки: чим обприскувати кущі та що посадити поруч

02:45

Бити дронами по Москві та Пітеру: у ЗСУ розкрили ключові цілі на території РФ

02:15

Цвіт покриє увесь сад: експерт назвав 4 рослини, які треба обрізати в лютому

01:43

Лише кожен п'ятий вирішить головоломку: потрібно знайти розбите серце за 42 секунди

00:44

Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату

00:05

З очима, в яких можна потонути: Пономарьов показав рідкісне фото красунчика-сина

15 лютого, четвер
23:37

"Затуляють рота родичам": РФ максимально приховує втрати на "Цезарі Кунікову"

22:45

РФ збере "відморожені" країни та терористів: Подоляк про ризик Третьої світової

Реклама
22:37

Армії дронів абсолютно недостатньо: військовий назвав єдиний спосіб покінчити з РФ

22:19

Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

21:38

Майор ЗСУ закликав мобілізувати по 10 тисяч чоловіків від кожної області

21:37

"Готові давати відсіч у всіх гарячих точках": у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю

21:33

Віктор Павлік сильно образив молоду дружину: "Не заслужила, не закоханий"

20:52

ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр

20:30

Пашинян звинуватив Азербайджан у планах щодо великої війни: ЗМІ назвали "мету" Баку

20:12

Поки всі в паніці: Міддлтон засвітилася на відпочинку на розкішному курорті

20:06

"Життя нормального вже не буде": в ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

19:27

Чи здатна РФ навесні піти у великий наступ: у НАТО розкрили плани Путіна

19:20

Температура до +10 і зі сонечком: у деякі області в пʼятницю прийде справжня весна

19:12

Місячний календар на 16 лютого: які зміни та можливості чекають цього дня

19:10

Армія злочинця Путіна і його дерев'яні солдатиПогляд

19:09

ЗСУ зупинили контратаку РФ: пресофіцер бригади розповів про жорсткі бої під Бахмутом

18:44

Ось що насправді відбувається з одягом в хімчистці: несподівана відповідьВідео

18:40

У Держдумі вибухнули анекдотами і розмріялися про "президентство Путіна" у США

18:16

Польські фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії у ВроцлавіВідео

18:09

Україна отримає мільйон безпілотників у 2024 році: НАТО ухвалило важливі рішення

18:05

"Всі ми трошки Люда": у мережі запустили флешмоб на підтримку ведучої "Сніданку"

18:00

Як перевірити насіння на схожість: "холості" побачите відразуВідео

Реклама
17:55

Чому не можна виносити сміття ввечері: про яку небезпеку попереджає древня прикмета

17:33

У Зеленського назвали головне завдання, яке стоїть перед головкомом ЗСУ Сирським

17:28

Потрібно зробити один вираз обличчя: стало відомо як швидко подружитись з котомВідео

17:20

"Інцидент з зерном - неприйнятний": Шмигаль з Туском обговорив блокаду кордону

17:10

Сакварелідзе заявив, що Пашинський причетний до його звільнення з посади заступника генпрокурора

16:59

США на тлі чуток про "космічну" загрозу РФ запустили супутники: "бачитимуть" балістику

16:54

"РФ хоче виробляти десятки тисяч дронів на рік": військовий – про нову небезпеку для України

16:32

Чим обробити насіння перцю від фітофтори: копійчані засоби для щедрого врожаю

16:31

Трамп назвав свій "план" допомоги Україні з дивною умовою

16:23

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти