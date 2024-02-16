Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована". Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку.
"Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої йдуть у межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", - написав він у Telegram.
За словами бригадного генерала, відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
Крім того, за його словами, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
"Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв", - пише Тарнавський.
"Авдіївська оборонна операція триває. Наші воїни й надалі знищують армію окупанта та перемелюють ресурси й резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", - додав бригадний генерал.
У Генштабі ЗСУ вранці 16 лютого повідомили, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога.
Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
Бої за Авдіївку
15 лютого стало відомо, що в Авдіївці українські підрозділи частково відходять на більш вигідні позиції. Евакуація та постачання Авдіївки ускладнене, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена заздалегідь.
Як повідомлялося раніше, в Авдіївці ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів. Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.
Нагадаємо, командир з "Азова" назвав помилку України та пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.
Начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Авдіївка не перебуває в оперативному оточенні. Евакуація та постачання військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати аренних і постачати зброю.
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