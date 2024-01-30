РФ атакувала дронами вісім областей: що відомо про наслідки удару

Ворожі БПЛА були знищені в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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Вночі РФ вдарила дронами по Україні / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

У ніч на 30 січня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Як повідомили у Telegram Повітряні сили ЗСУ, сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

"Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись вразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти на лінії фронту та державному кордоні з РФ", - йдеться у повідомленні.

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До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Знищено 15 ударних БПЛА / Повітряні сили ЗСУ

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.

Унаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Було пошкоджено адміністративну будівлю та ангар.

Пожежу оперативно ліквідували. Крім будівель, пошкоджено три автомобілі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Тим часом у Нацполіції показали кадри наслідків дронового удару РФ по Київській області.

Через падіння уламків на підприємстві виникла пожежа / Фото: Нацполіція

Пошкоджено адміністративну будівлю та ангар / Фото: Нацполіція

Наслідки дронового удару по Київщині / Фото: Нацполіція

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в області майже три години була повітряна тривога.

"В Уманщині маємо влучання "шахеда" по закинутій споруді. Водночас, ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками. В обох випадках без постраждалих", - повідомив Табурець.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч на 30 січня силами і засобами протиповітряної оборони в області знищено БПЛА типу "Shahed-136/131".

"Унаслідок падіння уламків загорівся вантажний автомобіль, пожежу було оперативно ліквідовано. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан потерпілого наразі стабільний", - йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області окупанти атакували дронами Криворіжжя. Один шахед захисники з ПВК "Схід" збили. Ще один влучив по цивільній інфраструктурі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Червоногригорівську громаду на Нікопольщині ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, 3 господарські будівлі, авто. Скрізь обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки атаки по Дніпропетровщині / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок нічного нальоту "Шахедів" на Херсонщині є влучання в агропідприємство. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

Масштаби руйнувань уточнюються, інформації про постраждалих не надходило.

"Силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено 5 БпЛА типу Shahed-131/136", - повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

На Херсонщині - "приліт" по агропідприємству / Фото: t.me/SJTF_Odes

На Херсощині спалахнула пожежа через атаку дронів / Фото: t.me/SJTF_Odes

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 січня російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів і ракет. Сили ППО знищили вісім ворожих "Шахедів" у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

У ніч на 28 січня запустила по Україні вісім дронів "Шахед" і п'ять ракет. Є влучання, зокрема, у промисловий об'єкт у Полтавській області.

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