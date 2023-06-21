РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

Російські окупанти намагалися знищити штаб-квартиру дронами, а також крилатими та балістичними ракетами.

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Росія намагалася атакувати штаб-квартиру ГУР України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупанти намагалися знищити штаб-квартиру Головного управління розвідки України. Однак вони не досягли поставлених цілей. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телеканалу Київ-24.

Окупанти намагалися атакувати будівлю ГУР у березні та травні 2023 року. 29 травня у бік штаб-квартири РФ випустила балістичні і крилаті ракети, а також дрони.

"Атаки були. Але результату ні бажаного, ні озвученого російським смішним диктатором вони не досягнули. Робота ГУ ГУР не зупинялась внаслідок цих ворожих дій ні на годину. В тому числі по приміщенню можемо це говорити", - сказав Юсов.

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Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі, які знаходяться поруч. Люди не постраждали.

Ракетний удар РФ по Києву

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 червня, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Україну. Майже по всій території країни оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах повідомили про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, під час атаки знищено: 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих ракет "Калібр", 2 розвідувальних БПЛА.

Внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Виникла пожежа. Є постраждалі.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що таким чином РФ "передала привіт" африканській делегації. Глава МЗС підкреслив, що цей ракетний удар був найбільшим за останні тижні.

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