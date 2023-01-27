РФ атакує Україну у три кроки: експерт розповів про хитрощі окупантів

Росіяни намагаються виснажити українську ППО дронами перш ніж запускати по Україні крилаті ракети.

РФ атакує Україну у три кроки, зазначає експерт Сергій Згурець/ Міноборони РФ, Telegram, Главред

Країна-агресорка Росія під час ракетних ударів по Україні вдається до хитрощів, щоб виявити розташування української протиповітряної оборони, після чого обійти або виснажити ППО.

Через це окупанти атакують у три етапи, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначає, що загарбники використовують дрони переважно для того, щоб виявити ППО України і виснажити його.

"Ворог зазвичай використовує три елементи атак по Україні – це підняття літака у повітря з ракетами "Кинджал", що примушує нас активізувати засоби радіолокаційного спостереження, щоб активізувати комплекси ППО. Далі, по виявлених об'єктах ворог намагається здійснювати атаки БПЛА Shahed", – пояснює Згурець.

Але основна мета застосування "шахедів" – спробувати вичерпати ресурси зенітних ракет, якими прикривають Київ.

Коли противник піднімає у повітря свої ракетоносії, українські системи ППО перебазовуються, щоб ворог не міг виявити їхнє місце розташування.

"Після збиття Shahed противник вважає, що можливості нашої ППО зменшилися і можна вже використовувати крилаті ракети, які гарантовано збиває наше ППО", – розповів експерт.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець – український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Він зазначив, що найбільшої руйнації завдають російські ракети Х-22. Крім цього, ворог може використовувати С-300 та С-400 для ударів по Києву.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія у четвер, 26 січня, масово атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Був "приліт" у Дніпровському районі української столиці. Також у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

"Прильоти" були також у Вінницькій області та на Одещині. На Вінниччині обійшлося без постраждалих. В Одесі були пошкоджені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

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