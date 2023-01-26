Росія атакувала Україну ракетами: під ударом може опинитися низка областей

Кілька ракет уже збила протиповітряна оборона України.

Росія атакувала Україну ракетами/ Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія випустила по Україні ракети. Про перші небезпечні повітряні цілі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він розповів, що кілька ракет почали рух з півдня і пролетіли через Миколаївську область.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вже є перші збиття ракет окупантів українською ППО.

Про підвищену загрозу ракетного удару на Черкащині повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ракети також летять на Київ – їх рух у бік української столиці помітили в Умані. Повідомлялося, що на Київщині спрацювала протиповітряна оборона і були збиті перші ракети.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили роботу ППО на Київщині.

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Тим часом стало відомо, що групу ракет зафіксовано у напрямку Вінниці та Житомира.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначає, що точну кількість випущених Росією ракет зараз підрахувати неможливо.

Чотири російських літаки Су-35 було зафіксовано над повітряним простором окупованого Криму. Імовірні запуски керованих авіаційних ракет Х-59.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готуються сьогодні, 26 січня, вдарити по Україні ракетами. Масований ракетний удар вони хочуть здійснити, задіюючи свою авіацію та кораблі, заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко. Також це підтвердила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що зберігається загроза нанесення РФ ракетних ударів по Україні. Він уточнив, що у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет – приблизно 550 одиниць. Тому вона комбінує їх з дронами-камікадзе і переробляє ракети C- 300 і C-400 для запусків "земля-земля".

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