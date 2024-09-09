РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

У ніч на 9 вересня російські окупанти атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області та окупованої Донецької області. Також ворог застосував 8 ударних БпЛА типу "Shahed" з Курська.
Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА.
Повідомляється, що два ворожі безпілотники локально втрачено на території України (ймовірно впали під впливом засобів РЕБ).
Також унаслідок активної протидії одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї мети.
Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Удари РФ по Харкову та Києву
У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте від початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси, що баражують, заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.
Крім того, в ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.
Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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