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РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

Анна Ярославська
9 вересня 2024, 08:54
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Протиповітряна оборона працювала в чотирьох областях - Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській.
ТАКСІ, ПРОТИПОВІТРЯНА ОБОРОНА
Армія РФ атакувала Україну КАБами і дронами / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, ДСНС

У ніч на 9 вересня російські окупанти атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області та окупованої Донецької області. Також ворог застосував 8 ударних БпЛА типу "Shahed" з Курська.

Як повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 6 ударних БпЛА.

Повідомляється, що два ворожі безпілотники локально втрачено на території України (ймовірно впали під впливом засобів РЕБ).

відео дня

Також унаслідок активної протидії одна з ракет Х-59/69 не досягла своєї мети.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Звіт Повітряних сил України
Звіт Повітряних сил України / t.me/kpszsu

Удари РФ по Харкову та Києву

У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте від початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси, що баражують, заходили після опівночі, кількома хвилями. Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.

Крім того, в ніч на 9 вересня російські окупанти вдарили по Харкову кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, на місці одного з прильотів пожежа. Пошкоджено приватні житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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