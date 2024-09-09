Уночі Київ був атакований "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте з початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями.
Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.
"Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Як повідомляв Главред, минулої ночі окупанти також атакували Харків. Окупанти вдарили по місту кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.
Нагадаємо, вранці в неділю, 8 вересня, у Києві прогримів вибух. Пресслужба КМВА повідомляла, що вибух на підприємстві мав техногенне походження і стався через вибух газу. Пізніше міська влада стверджувала, що вибух "не пов'язаний із роботою систем газопостачання", оскільки сама "будівля не газифікована".
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