УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Уночі Київ був атакований "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

Анна Ярославська
9 вересня 2024, 07:34
297
За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Дрон, мобільна група ППО
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

У ніч на 9 вересня російські окупанти вп'яте з початку місяця атакували Київ. Країна-агресор застосувала ударні БПЛА, за попередніми даними - дрони "Shahed", запущені з території Курської області.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, на Київ боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями.

Повітряна тривога в столиці тривала понад годину.

відео дня

"Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Як повідомляв Главред, минулої ночі окупанти також атакували Харків. Окупанти вдарили по місту кількома керованими авіабомбами. Унаслідок "прильотів" пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, вранці в неділю, 8 вересня, у Києві прогримів вибух. Пресслужба КМВА повідомляла, що вибух на підприємстві мав техногенне походження і стався через вибух газу. Пізніше міська влада стверджувала, що вибух "не пов'язаний із роботою систем газопостачання", оскільки сама "будівля не газифікована".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні вибух війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Не збираємося це приховувати": Сирський зробив заяву про причини катастрофи F-16

"Не збираємося це приховувати": Сирський зробив заяву про причини катастрофи F-16

10:20 Україна
На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман

09:00 Інтерв'ю
РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

08:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чи можна кидати туалетний папір в унітаз: сантехнік здивував відповіддю 341648

Чи можна кидати туалетний папір в унітаз: сантехнік здивував відповіддю

Більшість не здогадується: що означає символ ℮ на упаковці з продуктами 79949

Більшість не здогадується: що означає символ "℮" на упаковці з продуктами

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання 17069

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання

Дасть фору Олів'є : рецепт абсолютно нового салату Фаворит 15162

Дасть фору "Олів'є": рецепт абсолютно нового салату "Фаворит"

Останні новини

11:28

"На 70% - це імпровізація": на телеканал 2+2 відбудеться прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов"

11:12

Чого не повинно бути у складі: нутриціолог розповіла, як вибрати пельменіВідео

11:11

"Провів на війні 10 років": загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

11:03

Телеканал 2+2 готує прем’єру воєнної драми до Дня захисників і захисниць України

10:47

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Драконам - біль, Коням - параноя

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:45

Зачистка плацдарму і вихід до АЕС: майор назвав цілі ЗСУ в Курській областіВідео

10:20

"Не збираємося це приховувати": Сирський зробив заяву про причини катастрофи F-16

10:00

Курська АЕС - досяжна мета для ЗСУ: експерт сказав, чи є ризик катастрофиВідео

09:18

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде

Реклама
09:17

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

09:00

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманВідео

08:59

Прив'язана до ліжка: путіністка Любов Успенська злягла - деталі

08:54

РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

08:40

"Ми завадили їм": Сирський зізнався, чому насправді ЗСУ пішли на Курщину

08:36

Армія РФ обходить Вугледар і просунулася під Покровськом, окуповано Водяне - DeepState

08:10

Як виграти війну і де брати мотивацію військовимПогляд

07:42

"На все життя": зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ - причина

07:34

Уночі Київ був атакований "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

06:52

РФ вдарила по Харкову КАБами: є "прильоти", спалахнула пожежа

06:10

Чергова мирна заява Путіна. Що це означає?Погляд

Реклама
05:00

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

04:02

Бунт проти Путіна: хто і коли скине диктатора РФ – прогноз генерала зі США

03:00

Як зрозуміти, що кіт любить вас більше, ніж інших: 7 головних ознакВідео

02:30

16-річний син Макконахі став справжнім красенем та будує кар'єру в кіно

02:00

Уперше за довгий час: Ольга Сумська відпочила з донькою - деталі

01:31

Троянди будуть ломитись від квітів: що обов'язково потрібно зробити у вересні

00:30

Обстріл Харківщини: з'явились моторошні подробиці російського тероруФотоВідео

08 вересня, неділя
22:43

У Зеленського накинулися на НАТО через бездіяльність: що сталося

22:16

На прицілі великі міста: ексглава МО назвав цілі ударів балістикою з Ірану

21:34

Ледве дибуляє: путіністка Надія Бабкіна насилу пересувається без допомоги

21:21

Дізнаються Байден, Трамп і Гарріс: Зеленський анонсував план перемоги для України

21:12

Дасть фору "Олів'є": рецепт абсолютно нового салату "Фаворит"Відео

20:49

Популярну українську співачку та блогерку пограбували на грецькому курорті

20:36

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання

20:23

У МЗС зробили гучну заяву після падіння дронів РФ у країнах НАТО

19:43

У привокзальному кіоску з біляшами: кохана Кулеби показала романтику з політиком

19:36

Збирають консиліум лікарів: що сталося з Кейт Міддлтон на тлі онкології

19:28

Головний КВКшник Масляков помер: у путініста була невиліковна хвороба

19:11

Кримський міст розвалюється після українських ударів: партизани показали фото

19:10

Коли планують закінчити війну?Погляд

Реклама
18:52

Горять будинки, є загиблі та поранені: РФ вдарила по приватному сектору на Харківщині

18:43

"Забезпечуйте мене": невістка зрадниці Корольової обдере її до нитки

18:09

Тегеран закотив істерику у відповідь на звинувачення в передачі балістики Москві

18:01

Шольц знову почав говорити про "мир": просить запросити на саміт Росію

17:53

Поблажок не буде: російським полоненим посилили правила утримання

17:15

"Гучно" в Києві: у КМДА спростували свою ж версію про вибух газу

17:10

Велике свято 9 вересня: що категорично не можна робити цього дня

17:10

Під ударом ворожі ресурси: ГУР провело потужну кібератаку проти РФВідео

16:48

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 вересня: Козерогу - відпочинок, Дівам - прибуток

16:29

Катерина Кухар натякнула на новий роман та засвітила ймовірного коханогоВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти