РФ влаштувала нову атаку, прогриміли вибухи: куди влучили ракети

РФ завдала нового ракетного удару по Україні / РІА Новості

Ракетний удар по військовому об'єкту у Львівській області завдали російські окупанти в четвер, 13 жовтня, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Що відомо на цей момент: потрапили в один з військових об'єктів у Львівській області. Це повторне потрапляння в цей об'єкт. Знищено військове майно, жертв немає. Об'єкт в Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - написав він у Telegram.

Де гриміли вибухи в Україні

При цьому звуки вибухів, попередньо, від роботи систем протиповітряної оборони, були чутні, крім Львівської, в Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях.

"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!"- написав голова Чернівецької обласної Військової адміністрації Руслан Запарнюк у Telegram.

Перед цим він повідомив, що в небі над областю зафіксовано проліт ракети і закликав жителів залишатися в укриттях.

Крім того, про вибухи в Тернопільській області повідомило Суспільне. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш написав у Телеграм: "Друзі, не панікуємо, залишаємося в укриттях. Вся офіційна інформація пізніше".

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив про вибух, але повідомив, що невідомо, яким було його джерело. "Щодо звуку вибуху на Волині – інформацію з'ясовуємо. Станом на 16:45 немає підтвердженої інформації про приліт або роботу ППО в області ", - написав він у Telegram.

Про вибухи в Рівненській області повідомили місцеві жителі в пабліках.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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