"Вікна задеренчали": у Криму прогриміли потужні вибухи

У Джанкої прогримів потужний вибух / Фото УНІАН

В Криму, у тимчасово окупованому Джанкої прогримів сильний вибух. Гуркіт чули місцеві жителі.

Про сильний вибух у Криму повідомляє СтратКом ЗСУ в Telegram.

"Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, чутний у всіх районах міста і в Джанкойському районі. Чекаємо більш детальної інформації", - йдеться в повідомленні.

У той же час в місцевих Telegram-каналах підтвердили потужний вибухи в Джанкої.

За попередньою інформацією, вибух прогримів після 12: 50. Жителі міста кажуть, що від вибуху затремтіли вікна, є інформація про 2 вибухи.

У той же час пропагандисти РФ почали писати, що в місті нібито проводять "розмінування" снарядів, які залишилися після вибухів16 серпня.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Читайте ще: