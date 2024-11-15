РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами: скільки вдалося збити ППО

Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

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Сили ППО збили 1 ракету і 25 дронів / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скріншот

Коротко:

Вночі РФ завдала по Україні ракетно-дронового удару

Збито дві ракети і 29 "Шахедів"

Під ранок окупанти підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС

У ніч на 15 листопада російська окупаційна армія випустила по Україні дві ракети і 29 дронів-камікадзе "Шахед". Більшість цілей збили в Одеській області.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, минулої ночі росіяни вдарили по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська 29 "Шахедів".

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Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони знищили одну ракету і 25 дронів.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Більшість повітряних цілей збито в Одеській області. Також протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Росія підняла в небо бомбардувальники

Главред писав, що вранці в п'ятницю, 15 листопада 2024 року, Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Спочатку повідомлялося про шість ворожих літаків, пізніше - про вісім.

Повітряну тривогу оголосили в низці областей і закликали її не ігнорувати.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Обстріл Одеси - останні новини

Увечері 14 листопада в Одесі прогриміли вибухи. Російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників у напрямку міста.

Як повідомив голова Одеської ОВА олег Кіпер, відомо про вісьмох поранених унаслідок російської атаки. Серед них - 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Також постраждав 22-річний хлопець, він у важкому стані. Інші поранені у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога.

Унаслідок вечірньої атаки: зруйновано багатоквартирний житловий будинок у центрі Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджено багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, спалахнула пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Крім того, через ворожий обстріл також пошкоджено магістральний трубопровід централізованого опалення.

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