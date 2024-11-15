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П'ять бортів ворожих Ту-95МС здійснили пускові маневри: коли ракети будуть в Україні

Анна Ярославська
15 листопада 2024, 08:48
2002
У Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Ту-95МС, карта тривог
Російські Ту-95МС здійснили запуск ракет / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Вікіпедія

Коротко:

  • РФ підняла в небо вісім бомбардувальників
  • Були здійснені пуски ракет
  • Якщо пуски реальні, то ракети будуть в Україні близько дев'ятої години ранку

Уранці в п'ятницю, 15 листопада 2024 року, Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Спочатку повідомлялося про шість ворожих літаків, пізніше - про вісім. У Повітряних силах закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

О 07:13 у Харківській та Сумській області оголосили про ракетну небезпеку.

відео дня

О 08:20 повітряна тривога поширилася на Київщину, Черкащину та Полтавщину.

Карта тривог станом на 08:28
Карта тривог станом на 08:28 / t.me/alarmukraine

Моніторинговий канал Николаевский Ванек повідомив о 08:26, що п'ять бортів ТУ-95МС здійснили пускові маневри в районі Каспію.

"Якщо пуски реальні - очікуємо ракети в нашому повітряному просторі близько 09:00", - йдеться у повідомленні.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що в ніч на 13 листопада в країні-агресорі Росії був зафіксований зліт до шести літаків-бомбардувальників Ту-95МС з Оленегорська. Уже вранці стало відомо, що було здійснено пуск ракет.

В Україні оголошено повітряну тривогу. Мешканців столиці попередили про загрозу балістики та закликали терміново пройти в укриття.

11 листопада окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше стало відомо про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що пуски були імітаційними.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що "атака 11 листопада була репетицією". На його думку, нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі.

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