Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

Російські окупанти запустили ракети "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

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РФ запустила ракети Кинджал / Колаж: Главред, фото: militarywatchmagazine.com, t.me/alarmukraine

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти підняли в повітря винищувачі МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні сили України.

РФ запустила ракети Кинджал / фото: скріншот

Уже відомо про пуски надзвукових ракет "Кинджал". Зазначається, що вони летіли у бік міста Старокостянтинова в Хмельницькій області.

У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив запуск чотирьох ракет "Кинджал".

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РФ запустила ракети Кинджал / фото: скріншот

Згодом у Повітряних силах уточнили, що РФ запустила на 4 ракети, а дві.

РФ запустила ракети Кинджал / фото: скріншот

О 17:36 Повітряні сили дали відбій по загрозі з боку російських літаків МіГ-31К.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про ракети Кинджал / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 26 вересня Київ був під атакою дронів 5 годин. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА в Печерському районі попередньо сталося загоряння.Також сталася розгерметизація газової труби.

У ніч на 26 вересня окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed" - потужні вибухи лунали у 14 областях. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Стало відомо, що частина українців залишилася без світла після атаки РФ. Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську. Місцева влада розповіла про наслідки ворожих ударів. Здебільшого метою окупантів стала цивільна інфраструктура.

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