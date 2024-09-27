Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти підняли в повітря винищувачі МіГ-31К. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Уже відомо про пуски надзвукових ракет "Кинджал". Зазначається, що вони летіли у бік міста Старокостянтинова в Хмельницькій області.
У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив запуск чотирьох ракет "Кинджал".
Згодом у Повітряних силах уточнили, що РФ запустила на 4 ракети, а дві.
О 17:36 Повітряні сили дали відбій по загрозі з боку російських літаків МіГ-31К.
Що відомо про ракету "Кинджал"
Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.
Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.
Атака РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, що 26 вересня Київ був під атакою дронів 5 годин. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок повітряної атаки ударних БпЛА в Печерському районі попередньо сталося загоряння.Також сталася розгерметизація газової труби.
У ніч на 26 вересня окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу "Shahed" - потужні вибухи лунали у 14 областях. В результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.
Стало відомо, що частина українців залишилася без світла після атаки РФ. Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську. Місцева влада розповіла про наслідки ворожих ударів. Здебільшого метою окупантів стала цивільна інфраструктура.
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