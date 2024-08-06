РФ атакувала Київщину "Іскандерами": що відомо про наслідки удару

У ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет і ударних дронів. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті.
Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.
Станом на 8:00 вівторка було зафіксовано пошкодження:
- багатоквартирного будинку - вибито вікна на першому та другому поверхах, де розташовані нежитлові приміщення;
- двох АЗС - вибито вікна, посічено фасади;
- багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями - вибито двері, вікна, посічено фасад.
Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.
Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.
Усі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 серпня 2024 року російські окупанти вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також під час атаки ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 16 ударних БпЛА типу "Shahed".
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
"Унаслідок протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.
Атака РФ увечері 5 серпня
Пізно ввечері 5 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували "Шахедами" Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.
Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
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