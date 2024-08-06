РФ атакувала Київщину "Іскандерами": що відомо про наслідки удару

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину.

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РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет і ударних дронів. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були збиті.

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, влучень в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Станом на 8:00 вівторка було зафіксовано пошкодження:

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багатоквартирного будинку - вибито вікна на першому та другому поверхах, де розташовані нежитлові приміщення;

двох АЗС - вибито вікна, посічено фасади;

багатоповерхова будівля з офісними приміщеннями - вибито двері, вікна, посічено фасад.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

Пожежі на місцях падіння уламків відсутні.

Усі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 серпня 2024 року російські окупанти вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Також під час атаки ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 16 ударних БпЛА типу "Shahed".

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

"Унаслідок протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили 4 ракети та 15 дронів / t.me/ComAFUA

Атака РФ увечері 5 серпня

Пізно ввечері 5 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти атакували "Шахедами" Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.

Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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