Дружина загинула, син поранений: рятувальник приїхав на руїни свого будинку після удару РФ

Найстрашніше для рятувальників - їхати на виклик у свою власну оселю, розповіли в ДСНС.

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У ДСНС розповіли про удар по Великому Бурлуку / Колаж: Главред, Фото: Facebook/MNS.GOV.UA, скріншот

Російські війська вдарили по будинку рятувальника Державної служби з надзвичайних ситуацій у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Унаслідок удару російськими КАБами загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами госпіталізували до медзакладу. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

"Найстрашніше для рятувальників - їхати на виклик у свій власний будинок... На жаль, це спіткало пожежного ДСНС Харківщини: чоловік приїхав гасити пожежу після масованого авіаційного обстрілу селища Великий Бурлук, а опинився на згарищі свого будинку...", - ідеться в повідомленні. відео дня

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

У ДСНС також опублікували відео наслідків удару РФ по будинку рятувальника у Великому Бурлуку.

Дивіться відео - рятувальник приїхав на руїни свого будинку після удару РФ:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підняли в повітря свою авіацію. Ворог здійснив запуск КАБів у бік Харкова. Про це заявили в Повітряних силах ЗСУ. Моніторингові Telegram-канали зазначають, що російські окупанти вдарили по південно-східній частині міста. Одразу після вибухів у небо здійнялися густі стовпи диму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила КАБами по житлових будинках Харкова. Удар ворога припав на житлову забудову одного з найбільших районів міста, повідомив Ігор Терехов.

/ Інфографіка: Главред

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