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Росія атакувала Україну безпілотниками, а Харків - КАБами: що відомо

Анна Ярославська
2 жовтня 2024, 06:52
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Вночі у регіонах України було чути звуки вибухів.
Дрон, атака дронов, ПВО
РФ атакувала Україну дронами та КАБами / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

Увечері 1 жовтня російська окупаційна армія випустила по території України ударні безпілотники. "Полювання" на ворожі дрони тривало всю ніч у багатьох регіонах. Крім того, окупанти вдарили по Харкову КАБами - прогриміли вибухи.

Зокрема, вибухи прогриміли на Одещині, Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Сумщині, Сумщині, Одещині та Харківщині.

Вибухи в Харкові

У ніч на 2 жовтня росіяни атакували Київський район міста Харків керованою авіаційною бомбою.

відео дня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові прогримів вибух.

За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.

Пізніше Терехов додав, що внаслідок влучання КАБа по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. Обійшлося без жертв.

Профільні служби продовжують обстежувати місце події.

Інфографіка КАБ, інфографіка
КАБ - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Вранці в середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив подробиці нічної атаки РФ.

О 4:10 ворог влучив КАБом у Київському районі Харкова. Пошкоджено гаражі в кооперативі, обійшлося без постраждалих.

Також ворог вдарив КАБом по м. Дергачі. Зафіксовано загоряння гаражів. Інформація про постраждалих не надходила.

Водночас один із ворожих КАБів о 4:10 вдарив по Малоданилівській громаді. У с. Черкаська Лозова ліквідували загоряння трави на площі 1 га. Без постраждалих.

Пізніше Синєгубов додав, що за оновленою інформацією медиків екстреної допомоги, внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес 5 людей, серед них - 14-річний хлопчик.

Атака дронів у Києві та області

Уночі 2 жовтня в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - повідомили в Київській ОВА.

О 5:04 у Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

В Ізмаїлі Одеської області прогриміли вибухи

У ніч на 2 жовтня в Ізмаїлі Одеської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

"В Ізмаїлі лунають вибухи", - повідомили журналісти Суспільне Одеса.

О 5:40 в Одеській області скасували повітряну тривогу.

Атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули шестеро людей, ще шестеро - дістали поранення. Армія РФ вдарила по центру міста - по людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком.

У ніч на 30 вересня в Києві пролунала серія вибухів. Перед цим у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів "Шахед".

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин.

Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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