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Потужні пожежі після нальоту: дрони могли атакувати військовий аеродром на півдні РФ

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 15:45
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Система моніторингу пожеж NASA Firms фіксує пожежі біля військового аеродрому РФ.
Дрон
Дрони атакували цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Під час масованого удару дронів у ніч на неділю, 29 вересня, міг бути атакований військовий аеродром РФ "Міллерово" в Ростовській області.

Супутники фіксують пожежу в районі аеродрому, йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу Astra.

Із посиланням на джерела в екстрених службах уточнюють, що аеродром "Міллерово" в ніч на 29 вересня атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники були збиті. Про пошкодження невідомо.

відео дня

Водночас система моніторингу пожеж NASA Firms фіксує пожежі біля військового аеродрому.

Скріншот
/ NASA Firms

Як уточнює видання Defense Express, військовий аеродром "Міллерово" розташований орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.

Крім того, осередок пожежі можна помітити і на деякій відстані від аеродрому, тому можна припустити, що якісь безпілотники було збито російськими засобами протиповітряної оборони або вони не долетіли до цілі.

Не виключається, що РФ також мала можливість підняти в повітря літаки, які могли перебувати на цьому аеродромі.

Аеродром Міллерово

Аеродром Міллерово - військовий аеродром у Ростовській області, розташований за 5 кілометрів на північний захід від міста Міллерово. Об'єкт належить до населеного пункту Долотинка.

Аеродром не використовували в період із 2009 до 2014 року. 1 січня 2014 року там було відновлено 31-й винищувальний авіаційний полк. Туди відправили винищувачі Су-30СМ.

Аеродром Міллерово використовувався і для ударів по Україні.

25 лютого 2022 року на тлі повномасштабної війни ЗСУ вдарили по аеродрому і знищили щонайменше один Су-30, пише Вікіпедія.

Удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в РФ безпілотники атакували кілька областей. У Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка прогриміли вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були в Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна успішно атакувала безпілотниками один з найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з наймасштабніших атак на ворожі арсенали.

Як повідомлялося раніше, три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Унаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та загорілися резервуари зберігання палива на нафтобазах.

Потужні пожежі після нальоту: дрони могли атакувати військовий аеродром на півдні РФ
/ Інфографіка Главред

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Миллерово вибух війна Росії та України атака дронів
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