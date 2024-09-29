Потужні пожежі після нальоту: дрони могли атакувати військовий аеродром на півдні РФ

Система моніторингу пожеж NASA Firms фіксує пожежі біля військового аеродрому РФ.

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Дрони атакували цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Під час масованого удару дронів у ніч на неділю, 29 вересня, міг бути атакований військовий аеродром РФ "Міллерово" в Ростовській області.

Супутники фіксують пожежу в районі аеродрому, йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу Astra.

Із посиланням на джерела в екстрених службах уточнюють, що аеродром "Міллерово" в ніч на 29 вересня атакували понад 20 дронів. Росіяни стверджують, що всі безпілотники були збиті. Про пошкодження невідомо.

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Водночас система моніторингу пожеж NASA Firms фіксує пожежі біля військового аеродрому.

/ NASA Firms

Як уточнює видання Defense Express, військовий аеродром "Міллерово" розташований орієнтовно за 200 км від поточної лінії фронту.

Крім того, осередок пожежі можна помітити і на деякій відстані від аеродрому, тому можна припустити, що якісь безпілотники було збито російськими засобами протиповітряної оборони або вони не долетіли до цілі.

Не виключається, що РФ також мала можливість підняти в повітря літаки, які могли перебувати на цьому аеродромі.

Аеродром Міллерово Аеродром Міллерово - військовий аеродром у Ростовській області, розташований за 5 кілометрів на північний захід від міста Міллерово. Об'єкт належить до населеного пункту Долотинка. Аеродром не використовували в період із 2009 до 2014 року. 1 січня 2014 року там було відновлено 31-й винищувальний авіаційний полк. Туди відправили винищувачі Су-30СМ. Аеродром Міллерово використовувався і для ударів по Україні. 25 лютого 2022 року на тлі повномасштабної війни ЗСУ вдарили по аеродрому і знищили щонайменше один Су-30, пише Вікіпедія.

Удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в РФ безпілотники атакували кілька областей. У Єйську Краснодарського краю РФ біля військового містечка прогриміли вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були в Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна успішно атакувала безпілотниками один з найбільших складів боєприпасів Росії біля міста Торопець у Тверській області. Ця подія може увійти в історію як одна з наймасштабніших атак на ворожі арсенали.

Як повідомлялося раніше, три райони Краснодарського краю РФ зазнали атак безпілотників. Унаслідок цих ударів було пошкоджено вежу зв'язку та загорілися резервуари зберігання палива на нафтобазах.

/ Інфографіка Главред

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