РФ атакувала дві області, є "прильоти", спалахнули пожежі: усі подробиці

14 "шахедів" збито в Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-dve-oblasti-est-prilety-vspyhnuli-pozhary-vse-podrobnosti-10556726.html Посилання скопійоване

Наслідки атаки на Миколаївську область / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 10 квітня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. ЗСУ знищили 14 із 17 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59.

Командувач Повітряних Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram, що ворог атакував Україну 17 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" і однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

відео дня

"Загалом збито 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Крім того, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", - йдеться в повідомленні.

Знищено 14 ударних дронів і дві ракети Х-59 / t.me/ComAFUA

Наслідки ракетно-дронового удару РФ 10 квітня - що відомо

У Силах оборони Півдня повідомили, що вночі ворог атакував південь України черговими хвилями ударних дронів. Під прицілом агресора була енергетична інфраструктура.

"14 дронів було знищено під час бойової роботи сил протиповітряної оборони: 12 на Миколаївщині, 2 - на Одещині", - ідеться в повідомленні.

У Миколаївській області ворог поцілив по об'єкту енергетики. Спалахнула пожежа, пожежники її локалізували. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. Вогонь ліквідовано, постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС уточнили, що пожежа охопила площу в 200 кв. м.

"Також ворог влучив по об'єкту енергетики в Миколаївському районі області, внаслідок чого також виникла ліквідована пожежа. Наслідки обстрілів уточнюються, попередньо жертв і постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ДСНС.

На світанку окупанти атакували Одеську область ракетами, застосували і балістику.

"У день визволення Одеси від фашистських загарбників "сакральні нелюди" вдарили по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Уже відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", - повідомили захисники України.

Пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автомобілів. Тут постраждалих, на щастя, немає.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки дронів на Україну - останні новини

У ніч на 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну десятками дронів і чотирма ракетами. Усі безпілотники збиті силами ППО.

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 32-х ударних дронів типу "Shahed-131/136" і шести ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

У Харкові окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 11 поранених.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред