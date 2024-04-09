РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

Під прицілом ворога була критична інфраструктура в південних регіонах. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

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РФ запустила по Україні 20 дронів - усі вони збиті / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну десятками дронів і чотирма ракетами. Усі безпілотники збиті силами ППО.

Командувач Повітряних Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram, що окупанти запустили по Україні:

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ;

чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донецької області.

До відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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"У результаті протиповітряного бою збито всі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Знищено 20 ударних БПЛА / Фото: t.me/ComAFUA

Наслідки нічної атаки дронів - що відомо

У Силах оборони Півдня повідомили, що минулої ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька ударних ударів БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 9 баражуючих снарядах: 1 збито на Одещині, 2 - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині та Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватні двори, обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали.

Атаки дронів на Україну - останні новини

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136". Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Були влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістичний транспортний об'єкт. Уламками збитого "шахеда" також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 32-х ударних дронів типу "Shahed-131/136" і шести ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

У Харкові окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 11 поранених.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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