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РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

Анна Ярославська
9 квітня 2024, 07:22
Під прицілом ворога була критична інфраструктура в південних регіонах. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.
Атака дронов
РФ запустила по Україні 20 дронів - усі вони збиті / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну десятками дронів і чотирма ракетами. Усі безпілотники збиті силами ППО.

Командувач Повітряних Сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив у Telegram, що окупанти запустили по Україні:

  • 20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ;
  • чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донецької області.

До відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

відео дня

"У результаті протиповітряного бою збито всі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Знищено 20 ударних БПЛА
Знищено 20 ударних БПЛА / Фото: t.me/ComAFUA

Наслідки нічної атаки дронів - що відомо

У Силах оборони Півдня повідомили, що минулої ночі російські терористичні війська вкотре спрямували кілька ударних ударів БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося результативно відпрацювати по 9 баражуючих снарядах: 1 збито на Одещині, 2 - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині та Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватні двори, обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали.

Атаки дронів на Україну - останні новини

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували південні регіони ударними дронами типу "Shahed-131/136". Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Були влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістичний транспортний об'єкт. Уламками збитого "шахеда" також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну за допомогою 32-х ударних дронів типу "Shahed-131/136" і шести ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити три крилаті ракети і 28 БПЛА.

У Харкові окупанти завдали удару по Шевченківському району міста. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та 10 авто. Станом на ранок відомо 6 загиблих і 11 поранених.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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