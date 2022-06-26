"Результати уточнюють": у ЗСУ натякнули на новий ракетний удар по окупантах на Зміїному

На острові Зміїний тривали активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння.
В районі Одеського газоконденсатного родовища в Чорне море зафіксована активність пошуково-рятувальних суден окупантів.
Як розповів спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров, в районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксована активність пошуково-рятувальних суден рашистів.
"Імовірно - проведення евакуації персоналу в результаті надзвичайної ситуації на одній з платформ. Дані уточнюються", - сказано в повідомленні.
Також, за його словами, на острові Зміїний тривали активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати також уточнюються.
"Штормова погода в Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання ворожого флоту в пунктах базування. У північно-західній частині моря знаходяться 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту", - додав Назаров.
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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що в понеділок, 20 червня, бійці ЗСУ обстріляли позиції окупантів на острові Зміїний.
Арестович додав, що кількість втрат важко встановити через таке сильне задимлення.
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