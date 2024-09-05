'Результати класні': ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є '200-ті'

Після атаки ЗСУ по полігону неподалік Бердянська на місце удару одразу з'їхалась значна кількість рятувальників та медиків, зазначили в Бердянській РДА.

https://glavred.net/ukraine/rezultaty-klassnye-vsu-moshchno-udarili-po-poligonu-vblizi-berdyanska-est-200-e-10594427.html Посилання скопійоване

Вибухи в Бердянську 3 вересня - стали відомі наслідки удару ЗСУ / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

3 вересня Сили оборони України завдали удару по полігону поблизу тимчасово окупованого Росією Бердянська. На момент удару на полігоні перебувала значна кількість особового складу окупантів та боєкомплект. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За його словами, результати атаки ЗСУ на полігон біля села Новопетрівка Бердянського району "однозначно класні". Він також додав, що є інформація про знищених російських військових.

"Цей полігон з початку окупації, може, не з перших місяців, а от після пів року окупації окупанти як зайняли, його продовжували використовувати до сьогоднішніх днів постійно. Практично кожного дня у них навчання на цьому полігоні. Там зосереджено достатньо і особового складу, відповідно для навчань вони привозять і боєкомплект", - розповів він. відео дня

Віктор Дудукалов повідомив, що за словами місцевих, пролунало чотири вибухи.

"Однозначно з тих чотирьох щось і прилетіло, здається, це були саме безпілотники, і дуже схоже на те, що поцілили по особовому складу, тому що дійсно і швидкі, і надзвичайники і всі, хто завгодно потім помчали на той полігон", - сказав він.

Він підкреслив, що особовий склад точно перебував на полігоні, але залишається питання щодо боєкомплекту, оскільки інформації про його детонацію не було, хоча це не виключає можливості влучання.

"Просто мені, може, не донесли таку інформацію. Але зрозуміло однозначно, що особовий склад, який знаходився на полігоні, там постраждав", - зазначив він.

Дудукалов також чекає на більш точну інформацію про те, чи були на полігоні офіцери під час вибухів.

Що відомо про Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Війна в Україні - що відомо про удари в тилу російських військ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вперше продемонстрували використання БпЛА "Дракон", який випалює позиції російських військових за допомогою терміту, йдеться у матеріалі Bild. У відео, опублікованому 108-ю окремою бригадою територіальної оборони України в Telegram, показано, як FPV-дрон розсипає термітну суміш — палаючі гранули оксиду заліза та алюмінію — над позиціями росіян, замість використання гранат чи вибухівки.

22 серпня в російському порту "Кавказ" стався потужний вибух, після якого піднявся густий чорний дим. Внаслідок вибуху було знищено російський пором "Конро Трейдер". Українські ЗМІ з посиланням на джерела в командуванні Сил оборони України зазначає, що удар по порту міг бути завданий українською ракетою "Нептун".

16 серпня Сили оборони України атакували аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ, внаслідок чого може бути знищено до 50% всіх літаків типу МіГ, що перебувають на озброєнні Росії. Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред