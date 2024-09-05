УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Результати класні": ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є "200-ті"

Юрій Берендій
5 вересня 2024, 11:56
104
Після атаки ЗСУ по полігону неподалік Бердянська на місце удару одразу з'їхалась значна кількість рятувальників та медиків, зазначили в Бердянській РДА.
'Результати класні': ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є '200-ті'
Вибухи в Бердянську 3 вересня - стали відомі наслідки удару ЗСУ / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

3 вересня Сили оборони України завдали удару по полігону поблизу тимчасово окупованого Росією Бердянська. На момент удару на полігоні перебувала значна кількість особового складу окупантів та боєкомплект. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За його словами, результати атаки ЗСУ на полігон біля села Новопетрівка Бердянського району "однозначно класні". Він також додав, що є інформація про знищених російських військових.

"Цей полігон з початку окупації, може, не з перших місяців, а от після пів року окупації окупанти як зайняли, його продовжували використовувати до сьогоднішніх днів постійно. Практично кожного дня у них навчання на цьому полігоні. Там зосереджено достатньо і особового складу, відповідно для навчань вони привозять і боєкомплект", - розповів він.

відео дня

Віктор Дудукалов повідомив, що за словами місцевих, пролунало чотири вибухи.

"Однозначно з тих чотирьох щось і прилетіло, здається, це були саме безпілотники, і дуже схоже на те, що поцілили по особовому складу, тому що дійсно і швидкі, і надзвичайники і всі, хто завгодно потім помчали на той полігон", - сказав він.

Він підкреслив, що особовий склад точно перебував на полігоні, але залишається питання щодо боєкомплекту, оскільки інформації про його детонацію не було, хоча це не виключає можливості влучання.

"Просто мені, може, не донесли таку інформацію. Але зрозуміло однозначно, що особовий склад, який знаходився на полігоні, там постраждав", - зазначив він.

Дудукалов також чекає на більш точну інформацію про те, чи були на полігоні офіцери під час вибухів.

Що відомо про Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Війна в Україні - що відомо про удари в тилу російських військ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вперше продемонстрували використання БпЛА "Дракон", який випалює позиції російських військових за допомогою терміту, йдеться у матеріалі Bild. У відео, опублікованому 108-ю окремою бригадою територіальної оборони України в Telegram, показано, як FPV-дрон розсипає термітну суміш — палаючі гранули оксиду заліза та алюмінію — над позиціями росіян, замість використання гранат чи вибухівки.

22 серпня в російському порту "Кавказ" стався потужний вибух, після якого піднявся густий чорний дим. Внаслідок вибуху було знищено російський пором "Конро Трейдер". Українські ЗМІ з посиланням на джерела в командуванні Сил оборони України зазначає, що удар по порту міг бути завданий українською ракетою "Нептун".

16 серпня Сили оборони України атакували аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ, внаслідок чого може бути знищено до 50% всіх літаків типу МіГ, що перебувають на озброєнні Росії. Про це повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Бердянськ новини Бердянська
Реклама

Головне за день

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

12:37 Україна
Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною

Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною

11:43 Світ
Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

11:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі 10806

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня 7763

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці 6439

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці

«Надто багато тіл»: військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві 6313

"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

Останні новини

12:46

3000 донацій крові та 250 000 грн на допомогу дітям: як глядачі Київстар ТБ творять добро

12:43

"Сирський здатний на ризик": як ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська

12:38

Кошмар в п'ятницю, 13-го: Астероїд "Бог Хаосу" може вдарити по Землі

12:37

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

12:27

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Мавпам - самотність і роздратування, Кроликам - образи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:09

Наліт в унітазі зникне за ніч: як приготувати засіб

12:08

Окупанти кинули око на Дніпропетровщину: ЗСУ чекає вирішальна битва

11:56

"Результати класні": ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є "200-ті"

11:51

Лавірувати не виходить: Путін вперше зізнався у плачевній ситуації на Курщині

Реклама
11:43

Путін зробив заяву про готовність до переговорів з УкраїноюВідео

11:34

"Несподівано": Ольга Харлан виходить заміж

11:32

"Щільно запаковують Крим": РФ в паніці будує загадкову конструкцію на мосту

11:28

Який вигляд має донька Меладзе і Джанабаєвої: підросла

11:24

Кімната стане сяяти: як власноруч зробити стильну підсвітку на стіні

11:01

Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

10:49

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

10:43

Красиво розлучилися: путіністка Шукшина відібрала у матері спадок

10:40

Приїде по зброю: Зеленський планує неочікувано з'явитися на засідання "Рамштайну"

10:38

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

10:18

Зрадниця Наташа Корольова видворила невістку-стриптизерку на роботу - деталі

Реклама
10:05

Знищити потенціал РФ можна за чотири місяці: як США можуть змінити хід війни

09:49

Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по УкраїніВідео

09:28

"Що це летить": Максим Галкін ошелешив шанувальників новинами

09:26

Росія атакувала Київ дронами: ППО відпрацювали всі цілі, але у столиці "колапс"

09:00

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим

08:56

Чи можна їсти сало зі шкіркою - розвіюємо всі міфи

08:42

"Була надзвичайна служба": Анастасія Приходько пішла під вінець вдруге

08:38

МВФ вимагає від України послабити гривню і підвищити податки - Bloomberg

08:34

ЗСУ відновили втрачені позиції на Донеччині: де ворог завдав удару у відповідь

08:10

В осінь ми входимо набагато краще, ніж могли бПогляд

07:19

Світло буде 12 годин на добу: найкращий та найгірший сценарій відключення світла взимку

06:48

У Києві прогриміли вибухи: у столиці збивають ворожі "Шахеди"

06:10

Іранські балістичні ракети Dezful: що треба знатиПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам діятимуть на нерви, Близнюкам - щаслива ніч

05:07

Путін втратив шанс: прорив ЗСУ в Курській області розкрив велику проблему РФ

03:45

Жданов назвав головну небезпеку для ЗСУ в Курській області

03:00

Страшна пожежа у Чорнобильській зоні: еколог розповів про стан радіаційного фону

02:04

Картопля буде свіжою на 3 місяці довше: що потрібно зробити одразу після покупки

01:35

"Це кардинально змінить війну": Жданов назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті

01:27

Український артист розповів, як російська ракета у Львові вибухнула поруч із ним

Реклама
01:04

Як звуть дітей Путіна і як вони живуть: у РФ стався грандіозний злив про життя диктатора

00:51

Буде сяяти, наче новий: 3 дешевих засоби для легкого очищення термосаВідео

04 вересня, середа
23:32

Росія підняла в повітря 2 літаки Ту-22: українців попередили про ракетну загрозу

23:12

"Це головна проблема": Туск розповів, чому Польща не збиває ракети РФ

22:49

Ціни без упину ростуть: в Україні не стихає ажіотаж довкола популярного овоча

22:22

Новий світовий порядок: Жданов озвучив неочікуваний результат боїв на Курщині

22:18

Норма чи небезпека: чому насправді дитина ходить на носочкахВідео

22:15

РФ може вплинути на вибори у США: у CNN заявили про таємну російську кампанію

22:05

Сімоньян покарали за втручання у вибори: США ввели санкції проти пропагандистів РФ

21:23

Потужні вибухи в двох областях: РФ вдарила по Україні балістикою - що відомо

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти