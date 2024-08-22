Знищили до 50% всіх МіГів в РФ: нові деталі удару по аеродрому 'Саваслейка'

Втрата кожного МіГ для Росії є безповоротньою, адже окупанти більше не виробляють літаків даного типу, зазначив військовий аналітик.

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Сили оборони могли знищити до 50% російський МіГів внаслідок удару по аеродрому "Саваслейка" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

16 серпня Сили оборони України вдарили по аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області РФ. Внаслідок влучань може бути знищено до 50% всіх літаків типу МіГ, що є на озброєнні в Росії. Про це в ефірі Radio NV повідомив головний редактор Defense Express Олег Катков.

Олег Катков нагадав, що в інтерв'ю американському виданню глава ГУР Кирило Буданов офіційно підтвердив знищення літака МіГ-31 під час удару по "Саваслейці" 16 серпня.

За його словами, українські ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли про пошкодження до шести російських МіГ-31 в результаті цього удару.

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"Це дуже серйозна цифра, тому що, за оптимістичними оцінками, у РФ приблизно 24 МіГ-31К. І якщо один знищений – це вже супер, а ще пошкоджено 6, то мова йде про 25% таких машин. А враховуючи, що за більш реалістичною оцінкою, їх там взагалі 12, тобто одна ескадрилья, то це вже 50%. І це дуже-дуже серйозні втрати", - прокоментував Катков.

Він зауважив, що після перегляду всіх попереджень про загрози, оприлюднених Повітряними Силами останнім часом, стало очевидним, що зльоти з "Саваслейки" та загроза від МіГ-31К давно не спостерігалися. Він також висловив надію, що росіяни не зможуть оперативно відремонтувати ці літаки.

"Тобто результат приголомшливий, якщо дійсно мова йде про знищений повністю МіГ-31К, про можливість ураження ще 6 машин. Тоді це асторономічний успіх", - сказав Катков.

Катков підкреслив, що МіГ-31 більше не виробляється в Російській Федерації, тому будь-яка втрата цієї машини є незворотною.

Експерт також додав, що росіяни втрачають МіГи навіть поза бойовими умовами, що пояснюється технічними особливостями цього літака.

"Машина дуже специфічна, стара. В неї специфічне паливо – тільки для неї. Доволі розповсюджена проблема-хвороба, яка не була вилікувана у Міг-31, – це їхні двигуни, які регулярно горять. Прямо в польоті. Десь раз на рік в поточних умовах у РФ втрачають МіГ-31 - не 31К, а інші в них є – перехоплювачі. І один на рік вони втрачають через пожежу двигунів. Тобто двигун починає горіти і машина не дотягує до аеродрому", - пояснив екперт.

Щодо МіГ-31К, він зауважив, що цей літак був перетворений на носій "Кинджалу", і після такої модифікації більше не здатний виконувати інші завдання. Це зумовлено тим, що для встановлення ракет "Кинджал" доводиться знімати частину бортового радіолокаційного обладнання, включно з радіолокаційною станцією, щоб літак міг підняти цю ракету.

"Зворотній шлях після переробки літака МіГ у 31К майже неможливий", - сказав Катков.

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Удар по аеродрому "Саваслейка" - що відомо про вибухи в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 серпня українські дрони-камікадзе завдали потужного удару по російському аеродрому "Саваслейка" в Ніжегородській області, знищивши три літаки та пошкодивши ще п'ять.

У ніч на 22 серпня у місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи на аеродромі Маринівка. За інформацією ЗМІ, українські спецслужби разом із ССО вразили склади з КАБами та паливом.

Тим часом Мурманська область, де розташований аеродром дальньої авіації "Оленья", вже четвертий день зазнає атак безпілотників, повідомляють російські ЗМІ.

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