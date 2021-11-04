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Резніков повідав, чим має намір займатися на посаді глави Міноборони

4 листопада 2021, 20:25

Він пояснив, що Росія - це такий противник, якого можна зупиняти, тільки якщо давати відсіч.

Резніков
Резніков повідав про повернення Криму / УНІАН

Новообраний глава Міноборони Олексій Резніков зробив гучну заяву про те, що наша країна візьме курс на підвищення обороноздатності країни. За його словами, це потрібно для повернення Криму і окупованих територій Донбасу, повідомляти пресслужба Міноборони.

Як зазначив Резніков, він прекрасно знає поведінку Росії, оскільки два роки брав участь у переговорах щодо Донбасу. Він пояснив, що Росія - це такий противник, якого можна зупиняти, тільки якщо давати відсіч.

"Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей? Треба підвищувати обороноздатність і стійкість країни", - сказав міністр під час свого виступу в Міноборони.

Новий голова Міноборони також розповів, що планує зайнятися ситуацією в Збройних силах, оскільки дуже низький відсоток військових рекомендує своїм знайомим йти служити в армію.

"Тобто, щось з процесами всередині самих Збройних сил. Ці дисбаланси слід зняти. Встановити причини, розібрати на складові і зняти. Інакше нам буде дуже важко встояти перед Російською Федерацією, яка не зупиняє свій гібридний наступ", - підкреслив він.

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Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що він не бачить перспектив у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі на базі Мінського процесу. Тому він має намір шукати шляхи створення інших форматів з вирішення конфронтації з президентом РФ Путіним і господарем Білого дому Джо Байденом.

Глава РФ Володимир Путін звинуватив Київ у порушенні Мінських угод. За його словами, якщо Верховна рада проголосує за закон про перехідний період на Донбасі, Москва сприйме такий крок як односторонній вихід України з Мінських угод.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на переговори в рамках нормандського формату до тих пір, поки не з'явиться механізм реалізації Мінських угод. На даний момент, згідно позиції російської влади, Київ, мовляв, приймає закони, які суперечать "Мінську".

Спікер Банкової Сергій Никифоров запевнив, що дискусія з питання організації нової зустрічі в нормандському форматі триває. Зеленський розраховує на зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Росії з метою проведення продуктивних переговорів.

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