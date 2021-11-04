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Верещук розповіла, скільки часу займе реінтеграція Криму і Донбасу

4 листопада 2021, 16:57

Процес залежатиме лише від України, підкреслила політик.

Верещук
Верещук-голова Мінреінтеграції / УНІАН

Новий міністр з окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що реінтеграція непідконтрольного Донбасу займе набагато менше ніж 25 років, про які говорив її попередник Олексій Резніков. Про це вона сказала в ході брифінгу у Верховній Раді.

Міністр пояснила, що процес реінтеграції залежатиме від того, як працюватиме українська сторона. За словами Верещук, потрібно боротися за молодих людей, які вирішують, куди їм їхати на навчання.

"Якщо ми достукаємо до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, якщо вона буде бачити тут, що її чекає іпотека, її чекає робота, і вона захоче сюди приїхати – наша молодь, яка на сьогодні у важких умовах приймає рішення, куди поїхати вчитися, – ми повинні за неї боротися. І якщо ми це будемо робити ефективно, – повірте, це [реінтеграція] не 25 років. Це набагато менше", – сказала віце-прем'єр.

Також на запитання щодо того, коли може відбутися її перша поїздка на Донбас, Верещук повідомила: "Якщо все буде добре, я планую на наступний тиждень, відразу, невідкладно поїхати на Донбас".

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Нагадаємо, парламент 4 листопада призначив Ірину Верещук віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Повноваження Верещук як нардепа були достроково припинені.

Ірина Верещук у програмі своєї діяльності на посаді заявила, що першочергово проведе аудит щодо того, як міністерство виконує План реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Також Верещук заявила про ініціативу створення експертної та громадської рад при Міністерстві реінтеграції.

Мінистропад триває:

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окупація Донбасу Ірина Верещук деокупація Криму
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