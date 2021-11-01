Зеленський розповів, як окуповані Крим і Донбас стали екологічними бомбами

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на кліматичній конференції ООН в Глазго заявив, що російська окупація українського Криму і частини Донбасу перетворила ці території в екологічні бомби.

На думку президента України Володимира Зеленського, це спільна загроза для всього світу.

"Ви знаєте, в 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби в центрі Європи - окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу - затоплення шахт, деградація ґрунтів і нестача питної води. І все це зараз, це спільна загроза для всього світу", - заявив Зеленський.

Також Зеленський розповів, що після Чорнобильської катастрофи природа в цьому регіоні відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося. Але це не означає, що людина взагалі може нічого не робити для неї.

"Ця трагедія показує нам і іншу істину - чи не найдієвішим для відновлення навколишнього середовища є невтручання людини. Природа в Чорнобилі відновлюється швидше, набагато швидше, ніж очікувалося. Неначе підказуючи, що найкраще, чим ми можемо їй допомогти - це не заважати. Не варто сприймати це буквально і взагалі нічого не робити", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше в ООН в черговий раз попередили людство про катастрофічні наслідки зміни клімату.

За словами генерального секретаря Міжнародної організації Антоніу Гутерріша, у людства вже не залишилося часу, тому "потрібно негайно діяти".

Також раніше дослідники заявили, людство згубно впливає на клімат і особливо глобальне потепління. Таким чином фонове потепління в східній екваторіальній частині Тихого океану буде проходити швидше, ніж у Західній.