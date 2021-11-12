Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили у 14-річної дівчини гігантську пухлину

Медики вирізали пухлину / pixabay

У Львові медики видалилы з яєчників 14-річної дівчини 3-кілограмову кісту. Як розповівли у Львівському Охматдиті, у пацієнтки був збільшений живіт, який їй заважав.

"Дівчинка з 9 років хворіє на лейкемію. Вона отримувала і хіміотерапію, і променеву", - йдеться в повідомленні.

В Італії їй зробили пересадку кісткового мозку. Зараз дитина перебуває в стані ремісії.

"У процесі лікування пацієнтка мала також гормональну терапію, ймовірно, це і стимулювало зростання пухлини в яєчнику. Батьки дівчинки зверталися в різні клініки до різних фахівців вже з новою проблемою, їм рекомендували стежити за кістою, проте в якийсь момент освіту досягло просто гігантських розмірів. Симптомів у дівчинки не було - лише значно збільшився живіт", - повідомили медики.

Львівські медики вирішили видаляти освіту. Робили це малоінвазивним методом, тобто за допомогою маленьких проколів, а не розрізу через весь живіт. Медики видалили близько 3 літрів рідини і масивну капсулу пухлини.

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"Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не уповільненої дії. Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування. Все заплановане в операційній нам вдалося. Попереду у дівчинки ще тривалий процес реабілітації ", - каже дитячий гінеколог Еліна Чайковська.

В операційній після втручання першими словами дівчини було те, як вона схудла. Також в майбутньому у дівчини є шанси мати дітей. Зараз пацієнтку вже виписали додому.

Раніше писали, що в обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі вилікували хворого, якого закордонні лікарі від безсилля відправили додому. Чоловік у 31 рік захворів на коронавірус і у нього стався інсульт, розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.

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