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На Тернопільщині загадково помер місячний малюк: медики не змогли зупинити кров з носа

12 листопада 2021, 16:28

Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Немовля
Немовля померло за дивних обставин / Pixabay

Моторошна трагедія на Тернопільщині. Там загадковим чином помер малюк.

Як повідомили у Нацполіції Тернопільської області, в селищі Козова раптово померло одномісячне немовля. У нього з носа пішла кров, а медики "швидкої" не змогли врятувати малюка.

За словами батьків, кров почала йти раптово.

Копи стверджують, що на тілі дитини немає ознак насильства. Сусіди про сім'ю відгукуються позитивно.

Причину смерті встановить тільки експертиза. Тим часом триває розслідування.

Нагадаємо, у селі Тихонівка, що на Черкащині, 21-річна мати виявила мертвою свою 4-місячну дитину після того, як довго випивала зі своїми друзями на вулиці.

Також раніше у Хмельницькій області до 10 років позбавлення волі засудили 34-річну жінку, яка вбила свою 4-річну доньку.

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