65% ураження легень від COVID-19: у Дніпрі лікарі дивом врятували онкохвору породіллю та дитину

У Дніпрі лікарі дивом врятували онкохвору породіллю і дитину / Reuters

У Дніпрі бригаді медиків вдалося врятувати життя вагітній жінці, яка страждала від онкологічного захворювання та коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє портал ТСН.

Жінці, якій 39 років, у вкрай важкому стані доставили з Павлограда в обласну лікарню. Медики кажуть, що вона не пройшла через вакцинацію і довго лікувалася за порадами сусідів і знайомих. Коли вона все ж звернулася в лікарню, то виявилося, що її легені вражені на 65%.

Жінці терміново провели кесарів розтин, в результаті народилася дівчинка з вагою 1,2 кілограми. Про неї зараз піклуються лікарі в реанімації. Дитина, на щастя, дихає самостійно.

"Вдалося врятувати. Вони в реанімації. Ще під маскою, але вже є певний прогрес. Ми дуже віримо, що і дитина буде жити, і мама теж повернеться в Павлоград", — говорить генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Сама жінка все ще перебуває в реанімації і дихає самостійно, хоч і за допомогою кисневої маски.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Хмельницькій інфекційній лікарні вперше зафіксували смерть вагітної жінки від ускладнень COVID-19.

Без матері залишилися одинадцять дітей.