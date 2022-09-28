Режим Путіна став крихким, система Кремля може посипатися в будь-який момент – політолог

Поки режим Путіна виглядає монолітним, але Кремль вже не може справлятися з викликами - експерт / Колаж УНІАН

Втеча людей з Росії і небажання Європи пускати їх до своїх країн послаблює режим глави Кремля Володимира Путіна. Російський режим після оголошення мобілізації став крихким. Влада може посипатися в будь-який момент, особливо якщо станеться подія, яка посприяє розвитку подібного сценарію. Про це заявив політолог Олег Саакян.

В ефірі Радіо НВ він розповів про те, що втеча людей з країни, а також небажання інших країн приймати у себе осіб, які не хочуть воювати за Росію, послаблює режим Путіна.

"Те, що біжать всі ці люди, — це послаблює путінський режим. Те, що їх не пускають до європейських країн, — ще більше послаблюватиме режим. І це викликає у нас симпатію", - вважає експерт.

За його словами, правлячий режим в Кремлі став крихким після того, як була оголошена мобілізація. Тепер він і зовсім може посипатися через якусь подію, яка стане спусковим гачком, що запускає принцип доміно.

"Він (путінський режим) ще монолітно виглядає, ще тримає ті форми, інструменти, які у нього були. Але вже зрозуміло, що якийсь тригер, який раніше викликав би кризу в системі і його б подолали, наразі може запустити принцип доміно і система посиплеться. Зараз вони будуть боятися всього, тому що рватиметься всюди, де тонко. А в Росії стало тонко всюди", - підкреслив Олег Саакян.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії. Він сказав, що на війну проти України відправлять тільки військових запасу і осіб, які пройшли строкову службу.

Однак за характером мобілізація схожа більше на загальну. В результаті цього з Росії масово стали виїжджати чоловіки мобілізаційного віку.

Міністр оборони Сергій Шойгу офіційно казав, що Москва зібралася мобілізувати 300 тисяч осіб. Однак за даними опозиційних ЗМІ, призвати хочуть більше 1 мільйона чоловік.

Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що Росія на першому етапі мобілізації зможе призвати не більше 40-50 тисяч українців. У російської системи немає ресурсів, щоб підготувати і навчити більше людей.

Путін за допомогою мобілізації прагне до стабілізації лінії фронту. Війська РФ намагатимуться зупинити подальше просування ЗСУ.

Дивіться відео ТСН - як проходить мобілізація в Росії

Інші новини: