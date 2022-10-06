"Вони як мурахи": Олег Жданов спрогнозував перебіг контрнаступу ЗСУ

Жданов спрогнозував, як розвиватиметься контрнаступ ЗСУ / Фото УНІАН

У міру просування ЗСУ на півдні України темпи контрнаступу падатимуть, основні битви пройдуть в Херсоні. Росія продовжує стягувати сили в місто, і щільність особового складу там найбільш висока, заявив в інтерв'ю УНІАН військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворог перевозить ресурси за допомогою барж і будує поромні переправи, які прикриває за допомогою цивільних. Ось чому окупантам вдається довго залишатися на Лівому березі Дніпра, попри логістичні проблеми.

"Чим ближче до Херсона, тим більше буде падати темп наступу. Я нагадаю, що в літній період ми з вами спостерігали, як навколо Херсона будувалися три лінії оборони. Першу лінію ми навіть намагалися прорвати і прорвали в одному місці, але ще дві лінії оборони є. Тому, швидше за все, російські війська будуть посилено відступати в напрямку Херсона, а вже в Херсоні вони спробують дати нам бій. Чи зможуть вони утримати ці позиції, чи зможемо ми прорвати ці лінії оборони - це вже покаже сам бій. Але поки, я так розумію, що до Херсона ми будемо тримати хороший темп, а вже далі там будуть лінії оборони", — заявив Жданов, обговорюючи динаміку контрнаступу ЗСУ на півдні.

Військовий експерт зазначив, що РФ продовжує стягувати сили до Херсона, незважаючи на втечу з інших населених пунктів. Кількість ворожого особового складу, з яким доведеться зіткнутися українським захисникам, буде збільшуватися в міру просування. У супротивників збережуться проблеми з технікою і боєприпасами, так як вони все покидали під час втечі. Однак ділянок, щоб вклинитися і пробитися далі, ближче до Херсона стане набагато менше.

Жданов також пояснив, чому окупантам вдається настільки довго протриматися на Лівому березі Дніпра. Вся суть в кількості ресурсів, якими володіє РФ.

"Вони як мурахи. Ми зруйнували міст-вони на човнах везуть по одному-два ящики боєприпасів. Десь з чорноморського узбережжя, з гирла Дніпра притягнули баржі і перевозять. Там, де ми змогли зловити цю баржу, вона все-таки рухома малорозмірна мета, там ми їх потопили. А щось же вдалося... Плюс вони роблять поромні переправи на базі понтонів, тобто пов'язують два-три понтони", — заявив Жданов.

За словами експерта, рашисти прикривають переправи цивільними. Вони знають, що ЗСУ не стануть стріляти в мирне населення. А паливо доставляється тимчасовими трубами, які інженери окупантів проклали по дну Дніпра.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди. За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік із Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив 6 жовтня, що з Нової Каховки Херсонської області, захопленої РФ, втекли російські окупанти. За попередніми даними, путінських солдатів перекинули в Берислав.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.

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