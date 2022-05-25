Чи зважиться НАТО на силове розблокування українських портів - Кулеба

Дмитро Кулеба / ua.depositphotos.com і УНІАН

Керівництво НАТО навряд чи зважиться на силовий метод розблокування морського експорту України. З таким заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках економічного форуму у швейцарському місті Давос.

"Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому ж вони зараз відкриють Чорне море, щоб можна було без перешкод експортувати Українську сільськогосподарську продукцію? Я всім серцем буду вітати, але не думаю, що буде достатньо сил і мужності, щоб силове рішення знайти", - сказав керівник української дипломатії

Кулеба особливо зазначив, що дуже гостро стоїть питання, чи можна довіряти країні-агресору ‒ Росії. Міністр попередив-навіть якщо Кремль підпише гарантії мирного проходу, то в будь-який момент може порушити угоду.

"Росія абсолютно не прогнозована у своїй поведінці. Це той ризик, який потрібно мати на увазі", - підсумував він.

Кулеба також особливо уточнив, що влада України зараз займається вирішенням проблеми.

"Бачимо, що якщо перерветься сільськогосподарський цикл, то це призведе до багаторічних проблем з продовольством у світі", — підсумував міністр.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що зараз Росія заблокувала практично всі порти і морські можливості українського експорту.

"22 млн тонн сьогодні заблоковано, а росіяни ще постійно крадуть і кудись його вивозять. Треба розблокувати ці шляхи, тому що в світі буде криза", - пояснив гарант.

За його словами, Київ вивчає, в тому числі, військовий спосіб деблокади морських шляхів. Держава звертається до країн-партнерів з проханням надати потрібну зброю.

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