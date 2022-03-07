ЄС готує нові санкції щодо російських портів і кораблів – Bloomberg / УНІАН

Країни, які входять до Євросоюзу, готують новий раунд санкцій проти Росії, чиє керівництво категорично відмовляється припиняти військову агресію проти України. Про це повідомило авторитетне новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, що включають можливі дії щодо портів і суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, використовувані у військовій техніці", ‒ повідомили журналісти.

Є інформація, що частину нових обмежувальних заходів можуть застосувати вже в найближчий вівторок, 8 березня.

Євросоюз також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, зокрема щодо криптовалюти, і обмежень ‒ щоб Росія не змогла використовувати її для обходу заходів.

Керівник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, 7 березня, що обговорить з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі новий пакет санкцій, над яким працює Євросоюз.

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"Ми повинні переконатися, що ефект від санкцій був максимальним. І враховуючи нерозсудливість Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", ‒ зазначила чиновниця.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав весь світ розірвати всі зв'язки з Російською Федерацією.

"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися", - написав Кулеба в Twitter.