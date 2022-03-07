ЄС готує нові санкції щодо російських портів і кораблів – Bloomberg

Євросоюз також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, зокрема щодо криптовалюти, і обмежень - щоб Росія не змогла їх обійти.
Країни, які входять до Євросоюзу, готують новий раунд санкцій проти Росії, чиє керівництво категорично відмовляється припиняти військову агресію проти України. Про це повідомило авторитетне новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.
"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, що включають можливі дії щодо портів і суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, використовувані у військовій техніці", ‒ повідомили журналісти.
Є інформація, що частину нових обмежувальних заходів можуть застосувати вже в найближчий вівторок, 8 березня.
Євросоюз також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, зокрема щодо криптовалюти, і обмежень ‒ щоб Росія не змогла використовувати її для обходу заходів.
Керівник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, 7 березня, що обговорить з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі новий пакет санкцій, над яким працює Євросоюз.
"Ми повинні переконатися, що ефект від санкцій був максимальним. І враховуючи нерозсудливість Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", ‒ зазначила чиновниця.
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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав весь світ розірвати всі зв'язки з Російською Федерацією.
"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальний збиток цивільному населенню: бомбить житлові квартали і критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції повинні посилитися", - написав Кулеба в Twitter.